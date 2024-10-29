В обстріляну росіянами багатоповерхівку в Харкові вдалося повернути газ

Напередодні фахівці змогли повернути газ у багатоповерхівку, яка потрапила під російський обстріл, розповіли у Харківській міській філії “Газмережі”.

“Роботи з відновлення тривали в кілька етапів, оскільки продовжувався розбір завалів. Сьогодні повернуть газ до решти вцілілих осель. Газопостачання повертають до осель після детального обстеження системи газопостачання на щільність та герметичність з дотриманням правил безпеки“, – повідомили в “Газмережах”.

Також газовики продовжують працювати на місцях сьогоднішнього обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 28 жовтня ЗС РФ вдарили по багатоповерхівці у Холодногірському районі. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, серед них – 16-річна дівчинка.