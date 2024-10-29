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В обстріляну росіянами багатоповерхівку в Харкові вдалося повернути газ

Суспільство 10:40   29.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
В обстріляну росіянами багатоповерхівку в Харкові вдалося повернути газ Фото: Харківська міська філія “Газмережі”

Напередодні фахівці змогли повернути газ у багатоповерхівку, яка потрапила під російський обстріл, розповіли у Харківській міській філії “Газмережі”.

Роботи з відновлення тривали в кілька етапів, оскільки продовжувався розбір завалів. Сьогодні повернуть газ до решти вцілілих осель. Газопостачання повертають до осель після детального обстеження системи газопостачання на щільність та герметичність з дотриманням правил безпеки“, – повідомили в “Газмережах”.

Також газовики продовжують працювати на місцях сьогоднішнього обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 28 жовтня ЗС РФ вдарили по багатоповерхівці у Холодногірському районі. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, серед них – 16-річна дівчинка.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 10:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні фахівці змогли повернути газ у багатоповерхівку, яка потрапила під російський обстріл, розповіли у Харківській міській філії “Газмережі”.".