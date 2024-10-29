В обстріляну росіянами багатоповерхівку в Харкові вдалося повернути газ
Фото: Харківська міська філія “Газмережі”
Напередодні фахівці змогли повернути газ у багатоповерхівку, яка потрапила під російський обстріл, розповіли у Харківській міській філії “Газмережі”.
“Роботи з відновлення тривали в кілька етапів, оскільки продовжувався розбір завалів. Сьогодні повернуть газ до решти вцілілих осель. Газопостачання повертають до осель після детального обстеження системи газопостачання на щільність та герметичність з дотриманням правил безпеки“, – повідомили в “Газмережах”.
Також газовики продовжують працювати на місцях сьогоднішнього обстрілу.
Нагадаємо, у ніч на 28 жовтня ЗС РФ вдарили по багатоповерхівці у Холодногірському районі. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, серед них – 16-річна дівчинка.
Читайте також: Четверо загиблих та близько 20 зруйнованих будинків. Вночі «прилетіло» Харковом
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: газ, Газсети, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «В обстріляну росіянами багатоповерхівку в Харкові вдалося повернути газ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 10:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні фахівці змогли повернути газ у багатоповерхівку, яка потрапила під російський обстріл, розповіли у Харківській міській філії “Газмережі”.".