Изъяли сигарет на 3,2 млн грн: в Дергачах ликвидировали незаконный «бизнес»
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, «бизнес» по продаже сигарет организовал 44-летний житель Дергачей и его 42-летняя знакомая.
«На территории двух частных домовладений в Харькове обустроили склады, где нелегально хранили табачные изделия без марок акцизного налога. Дельцы продавали «товар» через Телеграмм-канал. Во время проведения санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 43,5 тысячи пачек табачных изделий без марок акцизного налога, два мешка табака, черные записи, мобильные телефоны, денежные средства и т.д», – написали правоохранители.
Общая сумма изъятого товара – более 3,2 миллиона гривен. После проведенных экспертиз и других следственных действий фигуранты дела могут получить подозрение, добавили в прокуратуре.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: незаконный бизнес, подозрение, прокуратура, сигареты;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 11:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, «бизнес» по продаже сигарет организовал 44-летний житель Дергачей и его 42-летняя знакомая. ".