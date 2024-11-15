Изъяли сигарет на 3,2 млн грн: в Дергачах ликвидировали незаконный «бизнес»

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, «бизнес» по продаже сигарет организовал 44-летний житель Дергачей и его 42-летняя знакомая.

«На территории двух частных домовладений в Харькове обустроили склады, где нелегально хранили табачные изделия без марок акцизного налога. Дельцы продавали «товар» через Телеграмм-канал. Во время проведения санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 43,5 тысячи пачек табачных изделий без марок акцизного налога, два мешка табака, черные записи, мобильные телефоны, денежные средства и т.д», – написали правоохранители.

Общая сумма изъятого товара – более 3,2 миллиона гривен. После проведенных экспертиз и других следственных действий фигуранты дела могут получить подозрение, добавили в прокуратуре.