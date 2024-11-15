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Вилучили цигарок на 3,2 млн грн: у Дергачах ліквідували незаконний “бізнес”

Події 11:48   15.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вилучили цигарок на 3,2 млн грн: у Дергачах ліквідували незаконний “бізнес”

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, “бізнес” з продажу цигарок організував 44-річний мешканець Дергачів та його 42-річна знайома. 

На території двох приватних домоволодінь у Харкові вони облаштували склади, де нелегально зберігали тютюнові вироби без марок акцизного податку. Ділки продавали «товар» через Телеграм-канал. Контрафакт збували оптом та у роздріб. Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 43,5 тисячі пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, два мішки тютюну, чорнові записи, мобільні телефони, грошові кошти тощо”, – написали правоохоронці.

Загальна сума вилученого товару – понад 3,2 мільйона гривень. Після проведених експертиз та інших слідчих дій фігуранти справи можуть отримати підозру, додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 11:48;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, “бізнес” з продажу цигарок організував 44-річний мешканець Дергачів та його 42-річна знайома. ".