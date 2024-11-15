Вилучили цигарок на 3,2 млн грн: у Дергачах ліквідували незаконний “бізнес”

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, “бізнес” з продажу цигарок організував 44-річний мешканець Дергачів та його 42-річна знайома.

“На території двох приватних домоволодінь у Харкові вони облаштували склади, де нелегально зберігали тютюнові вироби без марок акцизного податку. Ділки продавали «товар» через Телеграм-канал. Контрафакт збували оптом та у роздріб. Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 43,5 тисячі пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, два мішки тютюну, чорнові записи, мобільні телефони, грошові кошти тощо”, – написали правоохоронці.

Загальна сума вилученого товару – понад 3,2 мільйона гривень. Після проведених експертиз та інших слідчих дій фігуранти справи можуть отримати підозру, додали у прокуратурі.