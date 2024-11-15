Live
  • Пт 15.11.2024
  • Харьков  +0°С
  • USD 41.24
  • EUR 43.47

Результат – четыре убитых оккупанта. Работа ВСУ в районе Волчанска (видео)

Украина 09:34   15.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Результат – четыре убитых оккупанта. Работа ВСУ в районе Волчанска (видео) Фото: 5-я Слобожанская бригада НГУ

В 5-ой Слобожанской бригаде НГУ показали, как украинские военные уничтожают врага в районе Волчанска.

«На Волчанском направлении Харьковской области аэроразведчиками наших побратимов из 57 омпбр было обнаружено перемещение группы личного состава врага. Расчетом артиллеристов противотанковой пушки МТ-12 из 5-й Слобожанской бригады НГУ противнику нанесено огневое поражение», – отметили нацгвардейцы.

Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ

В результате работы наших военных удалось уничтожить четверых оккупантов, добавили в НГУ.

Читайте также: Коваленко: РФ прорвалась в Купянск, потому что «кое-кто кое-что недосмотрел»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 15.11: «прилеты» в области, бои, пожары
Новости Харькова — главное за 15.11: «прилеты» в области, бои, пожары
15.11.2024, 08:48
Громаду Харьковщины официально переименовали: кому нужно менять документы
Громаду Харьковщины официально переименовали: кому нужно менять документы
13.11.2024, 15:21
Коваленко: РФ прорвалась в Купянск, потому что «кое-кто кое-что недосмотрел»
Коваленко: РФ прорвалась в Купянск, потому что «кое-кто кое-что недосмотрел»
15.11.2024, 07:59
Мужчина упал на рельсы в метро Харькова. Он умер – СМИ
Мужчина упал на рельсы в метро Харькова. Он умер – СМИ
12.11.2024, 12:07
Россия не сможет поддерживать затяжную войну — ISW о возникших в РФ проблемах
Россия не сможет поддерживать затяжную войну — ISW о возникших в РФ проблемах
15.11.2024, 09:36
Радовался ударам по Харькову и ждал оккупантов: будут судить поклонника РФ
Радовался ударам по Харькову и ждал оккупантов: будут судить поклонника РФ
15.11.2024, 09:53

Новости по теме:

11:28
Пожизненное грозит коллаборантке из Волчанска: женщину разыскивают
11:39
«Будут брать его под елку» — ОТГВ «Харьков» о новой установке РФ по Волчанску
18:31
Волонтер, кормивший животных, ранен в результате удара дроном по Волчанску
13:33
Воин назвал самую горячую точку на Харьковском направлении: что там происходит
12:35
Атаки возле Волчанска, 11 авиаударов и 318 обстрелов – ОТГВ «Харьков» о сутках

Вы читали новость: «Результат – четыре убитых оккупанта. Работа ВСУ в районе Волчанска (видео)»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 09:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 5-ой Слобожанской бригаде НГУ показали, как украинские военные уничтожают врага в районе Волчанска.".