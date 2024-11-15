Результат – четыре убитых оккупанта. Работа ВСУ в районе Волчанска (видео)
Фото: 5-я Слобожанская бригада НГУ
В 5-ой Слобожанской бригаде НГУ показали, как украинские военные уничтожают врага в районе Волчанска.
«На Волчанском направлении Харьковской области аэроразведчиками наших побратимов из 57 омпбр было обнаружено перемещение группы личного состава врага. Расчетом артиллеристов противотанковой пушки МТ-12 из 5-й Слобожанской бригады НГУ противнику нанесено огневое поражение», – отметили нацгвардейцы.
Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ
В результате работы наших военных удалось уничтожить четверых оккупантов, добавили в НГУ.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: волчанск, нацгвардия, НГУ, оккупанты, окупанти;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 09:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 5-ой Слобожанской бригаде НГУ показали, как украинские военные уничтожают врага в районе Волчанска.".