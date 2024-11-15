Результат – четыре убитых оккупанта. Работа ВСУ в районе Волчанска (видео)

В 5-ой Слобожанской бригаде НГУ показали, как украинские военные уничтожают врага в районе Волчанска.

«На Волчанском направлении Харьковской области аэроразведчиками наших побратимов из 57 омпбр было обнаружено перемещение группы личного состава врага. Расчетом артиллеристов противотанковой пушки МТ-12 из 5-й Слобожанской бригады НГУ противнику нанесено огневое поражение», – отметили нацгвардейцы.

Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ

В результате работы наших военных удалось уничтожить четверых оккупантов, добавили в НГУ.