Результат – чотири вбиті окупанти. Робота ЗСУ в районі Вовчанська (відео)
У 5-ій Слобожанській бригаді НГУ показали, як українські військові знищують ворога в районі Вовчанська.
“На Вовчанському напрямку Харківської області аеророзвідниками наших побратимів з 57 омпбр було виявлено переміщення групи особового складу ворога. Розрахунком артилеристів протитанкової гармати МТ-12 з 5-ї Слобожанської бригади НГУ противнику нанесено вогневе ураження“, – зазначили нацгвардійці.
Відео: 5-а Слобожанська бригада НГУ
Внаслідок роботи наших військових вдалося знищити чотирьох окупантів, додали у НГУ.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: вовчанськ, нацгвардія, НГУ, окупанти;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 09:34;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 5-ій Слобожанській бригаді НГУ показали, як українські військові знищують ворога в районі Вовчанська.".