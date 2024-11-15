Результат – чотири вбиті окупанти. Робота ЗСУ в районі Вовчанська (відео)

У 5-ій Слобожанській бригаді НГУ показали, як українські військові знищують ворога в районі Вовчанська.

“На Вовчанському напрямку Харківської області аеророзвідниками наших побратимів з 57 омпбр було виявлено переміщення групи особового складу ворога. Розрахунком артилеристів протитанкової гармати МТ-12 з 5-ї Слобожанської бригади НГУ противнику нанесено вогневе ураження“, – зазначили нацгвардійці.

Відео: 5-а Слобожанська бригада НГУ

Внаслідок роботи наших військових вдалося знищити чотирьох окупантів, додали у НГУ.