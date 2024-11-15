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Результат – чотири вбиті окупанти. Робота ЗСУ в районі Вовчанська (відео)

Україна 09:34   15.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Результат – чотири вбиті окупанти. Робота ЗСУ в районі Вовчанська (відео)

У 5-ій Слобожанській бригаді НГУ показали, як українські військові знищують ворога в районі Вовчанська.

На Вовчанському напрямку Харківської області аеророзвідниками наших побратимів з 57 омпбр було виявлено переміщення групи особового складу ворога. Розрахунком артилеристів протитанкової гармати МТ-12 з 5-ї Слобожанської бригади НГУ противнику нанесено вогневе ураження“, – зазначили нацгвардійці.

Відео: 5-а Слобожанська бригада НГУ

Внаслідок роботи наших військових вдалося знищити чотирьох окупантів, додали у НГУ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 09:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 5-ій Слобожанській бригаді НГУ показали, як українські військові знищують ворога в районі Вовчанська.".