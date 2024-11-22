Новости Харькова – главное 22 ноября: как прошла ночь

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07:03

Ночные тревоги на Харьковщине: в области летали беспилотники

Ночь в Харьковской области прошла относительно спокойно – объявляли всего одну тревогу, связанную с летающими беспилотниками. Вначале Воздушные силы ВСУ зафиксировали их в Сумской области — они взяли курс на Полтавщину.

А в 02:42 БПЛА уже летали над Харьковщиной и двигались в восточном направлении.

В 03:37 угроза миновала, прозвучал отбой (в то же время тревога остается актуальной для Липецкой и Волчанской громады).