Новости Харькова – главное 22 ноября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:03
Ночные тревоги на Харьковщине: в области летали беспилотники
Ночь в Харьковской области прошла относительно спокойно – объявляли всего одну тревогу, связанную с летающими беспилотниками. Вначале Воздушные силы ВСУ зафиксировали их в Сумской области — они взяли курс на Полтавщину.
А в 02:42 БПЛА уже летали над Харьковщиной и двигались в восточном направлении.
В 03:37 угроза миновала, прозвучал отбой (в то же время тревога остается актуальной для Липецкой и Волчанской громады).
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 07:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".