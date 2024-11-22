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Новости Харькова – главное 22 ноября: как прошла ночь

Украина 07:03   22.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 22 ноября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:03

Ночные тревоги на Харьковщине: в области летали беспилотники 

Ночь в Харьковской области прошла относительно спокойно – объявляли всего одну тревогу, связанную с летающими беспилотниками. Вначале Воздушные силы ВСУ зафиксировали их в Сумской области — они взяли курс на Полтавщину. 

А в 02:42 БПЛА уже летали над Харьковщиной и двигались в восточном направлении. 

В 03:37 угроза миновала, прозвучал отбой (в то же время тревога остается актуальной для Липецкой и Волчанской громады).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 07:03;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".