Новини Харкова – головне 22 листопада: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:03
Нічні тривоги на Харківщині: в області літали безпілотники
Ніч у Харківській області пройшла відносно спокійно – оголошували лише одну тривогу, пов’язану з ворожими безпілотниками. Спочатку Повітряні сили ЗСУ зафіксували їх у Сумській області – вони взяли курс на Полтавщину.
А о 02:42 БПЛА вже літали над Харківщиною та рухалися у східному напрямку.
О 03:37 загроза минула, пролунав відбій (водночас тривога залишається актуальною для Липецької та Вовчанської громади).
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".