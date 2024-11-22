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Новини Харкова – головне 22 листопада: як минула ніч

Україна 07:03   22.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне 22 листопада: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:03

Нічні тривоги на Харківщині: в області літали безпілотники 

Ніч у Харківській області пройшла відносно спокійно – оголошували лише одну тривогу, пов’язану з ворожими безпілотниками. Спочатку Повітряні сили ЗСУ зафіксували їх у Сумській області – вони взяли курс на Полтавщину. 

А о 02:42 БПЛА вже літали над Харківщиною та рухалися у східному напрямку. 

О 03:37 загроза минула, пролунав відбій (водночас тривога залишається актуальною для Липецької та Вовчанської громади).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 07:03;

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