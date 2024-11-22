Новини Харкова – головне 22 листопада: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:03

Нічні тривоги на Харківщині: в області літали безпілотники

Ніч у Харківській області пройшла відносно спокійно – оголошували лише одну тривогу, пов’язану з ворожими безпілотниками. Спочатку Повітряні сили ЗСУ зафіксували їх у Сумській області – вони взяли курс на Полтавщину.

А о 02:42 БПЛА вже літали над Харківщиною та рухалися у східному напрямку.

О 03:37 загроза минула, пролунав відбій (водночас тривога залишається актуальною для Липецької та Вовчанської громади).