Новости Харькова — главное за 11 декабря: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
Ночь в Харькове и области прошла спокойно, не было ни одной тревоги
Последнюю тревогу на Харьковшине объявили накануне в 22:44. На востоке региона Воздушные силы ВСУ зафиксировали беспилотник оккупантов, который двигался к Полтавской области.
В 23:10 небо стало чистым, прозвучал отбой. Больше угроз для нашей области в течение ночи не было. При этом тревога все еще актуальна для Липецкой и Волчанской громады.
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 07:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".