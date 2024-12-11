Новости Харькова — главное за 11 декабря: как прошла ночь

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07:05

Ночь в Харькове и области прошла спокойно, не было ни одной тревоги

Последнюю тревогу на Харьковшине объявили накануне в 22:44. На востоке региона Воздушные силы ВСУ зафиксировали беспилотник оккупантов, который двигался к Полтавской области.

В 23:10 небо стало чистым, прозвучал отбой. Больше угроз для нашей области в течение ночи не было. При этом тревога все еще актуальна для Липецкой и Волчанской громады.