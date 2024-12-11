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Новини Харкова — головне за 11 грудня: як минула ніч

Україна 07:05   11.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 11 грудня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Ніч у Харкові та області пройшла спокійно, не було жодної тривоги 

Останню тривогу на Харківщині оголосили напередодні о 22.44. На сході регіону Повітряні сили ЗСУ зафіксували безпілотник окупантів, що рухався до Полтавської області. 

О 23:10 небо стало чистим, пролунав відбій. Більше загроз для нашої області протягом ночі не було. При цьому тривога все ще актуальна для Липецької та Вовчанської громади.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 07:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".