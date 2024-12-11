Новини Харкова — головне за 11 грудня: як минула ніч

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07:05

Ніч у Харкові та області пройшла спокійно, не було жодної тривоги

Останню тривогу на Харківщині оголосили напередодні о 22.44. На сході регіону Повітряні сили ЗСУ зафіксували безпілотник окупантів, що рухався до Полтавської області.

О 23:10 небо стало чистим, пролунав відбій. Більше загроз для нашої області протягом ночі не було. При цьому тривога все ще актуальна для Липецької та Вовчанської громади.