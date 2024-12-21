Новости Харькова — главное 21.12: россияне атаковали дронами город и область

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По Харькову россияне ударили двумя «Шахедами» и еще одним по Солоницевской громаде

В 21:40 20 декабря первый беспилотник влетел в нижние этажи девятиэтажки в Салтовском районе Харькова. Произошел пожар. Повреждены фасад и квартиры, а также коммуникации. Известно о шестерых пострадавших. У пятерых острая реакция на стресс, а у 12-летней девочки — легкое осколочное ранение.

Ближе к полуночи еще один дрон упал в Киевском районе Харькова. В частном доме возник пожар. Пострадали два человека.

Также попадание БпЛА зафиксировано в области — в Солоницевской громаде Харьковского района. В нежилом здании возник пожар. Без пострадавших.