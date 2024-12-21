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Новости Харькова — главное 21.12: россияне атаковали дронами город и область

Происшествия 00:48   21.12.2024
Елена Нагорная
Новости Харькова — главное 21.12: россияне атаковали дронами город и область На фото — последствия «прилета» в Салтовском районе

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

00:48

По Харькову россияне ударили двумя «Шахедами» и еще одним по Солоницевской громаде

В 21:40 20 декабря первый беспилотник влетел в нижние этажи девятиэтажки в Салтовском районе Харькова. Произошел пожар. Повреждены фасад и квартиры, а также коммуникации. Известно о шестерых пострадавших. У пятерых острая реакция на стресс, а у 12-летней девочки — легкое осколочное ранение.

Ближе к полуночи еще один дрон упал в Киевском районе Харькова. В частном доме возник пожар. Пострадали два человека.

Также попадание БпЛА зафиксировано в области — в Солоницевской громаде Харьковского района. В нежилом здании возник пожар. Без пострадавших.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 00:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".