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Новини Харкова – головне 21.12: росіяни атакували дронами місто й область

Події 00:48   21.12.2024
Олена Нагорна
Новини Харкова – головне 21.12: росіяни атакували дронами місто й область На фото – наслідки “прильоту” по Салтівському району

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

00:48

По Харкову росіяни вдарили двома “шахедами” та ще одним по Солоницівській громаді

О 21:40 20 грудня перший безпілотник влетів у нижні поверхи дев’ятиповерхівки у Салтівському районі Харкова. Сталася пожежа. Пошкоджені фасад та квартири, а також комунікації. Відомо про шістьох постраждалих. У п’ятьох гостра реакція на стрес, а у 12-річної дівчинки – легке осколкове поранення.

Ближче до опівночі ще один дрон упав у Київському районі Харкова. У приватному будинку виникла пожежа. Постраждали дві людини.

Також влучання БпЛА зафіксували в області – у Солоницівській громаді Харківського району. У нежитловій будівлі виникла пожежа. Без постраждалих.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 00:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".