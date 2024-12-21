Новини Харкова – головне 21.12: росіяни атакували дронами місто й область
На фото – наслідки “прильоту” по Салтівському району
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
00:48
По Харкову росіяни вдарили двома “шахедами” та ще одним по Солоницівській громаді
О 21:40 20 грудня перший безпілотник влетів у нижні поверхи дев’ятиповерхівки у Салтівському районі Харкова. Сталася пожежа. Пошкоджені фасад та квартири, а також комунікації. Відомо про шістьох постраждалих. У п’ятьох гостра реакція на стрес, а у 12-річної дівчинки – легке осколкове поранення.
Ближче до опівночі ще один дрон упав у Київському районі Харкова. У приватному будинку виникла пожежа. Постраждали дві людини.
Також влучання БпЛА зафіксували в області – у Солоницівській громаді Харківського району. У нежитловій будівлі виникла пожежа. Без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 00:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".