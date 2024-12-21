Новини Харкова – головне 21.12: росіяни атакували дронами місто й область

На фото – наслідки “прильоту” по Салтівському району

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По Харкову росіяни вдарили двома “шахедами” та ще одним по Солоницівській громаді

О 21:40 20 грудня перший безпілотник влетів у нижні поверхи дев’ятиповерхівки у Салтівському районі Харкова. Сталася пожежа. Пошкоджені фасад та квартири, а також комунікації. Відомо про шістьох постраждалих. У п’ятьох гостра реакція на стрес, а у 12-річної дівчинки – легке осколкове поранення.

Ближче до опівночі ще один дрон упав у Київському районі Харкова. У приватному будинку виникла пожежа. Постраждали дві людини.

Також влучання БпЛА зафіксували в області – у Солоницівській громаді Харківського району. У нежитловій будівлі виникла пожежа. Без постраждалих.