Live
  • Пн 06.01.2025
  • Харьков  -3°С
  • USD 42.09
  • EUR 43.33

Новые электростанции работают на Харьковщине, как они защищены – Синегубов

Общество 12:11   06.01.2025
Виктория Яковенко
Новые электростанции работают на Харьковщине, как они защищены – Синегубов Фото: АО «Харьковоблэнерго»

На Харьковщине построили новые электростанции, которые используются как резервные, когда не будет централизованного отопления от крупных ТЭЦ и ТЭС, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Они могут, скажем так, подстраховать и подать резервное тепло до того, как последствия соответственно будут устранены. Вот когда полмиллиона жителей Харькова остались без тепла и электроснабжения – это свидетельствует о правильности таких действий по децентрализации системы отопления и электроснабжения. На этот год у нас также масштабные проекты», — отметил Синегубов.

Напомним, взрывы гремели в Харькове 25 декабря с 06:00. По данным облпрокуратуры, под ударами были Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Пострадали шестеро жителей: пятеро мужчин и женщина. Также около 8:30 ударный БпЛА упал в частном секторе в Основянском районе. Уже в 09:40 СОУ сбили «Шахед» в Слободском районе. К вечеру 25 декабря коммунальщики восстановили теплоснабжение в 1400 домах.

Он также рассказал, как в регионе пытаются защитить подобные объекты.

«Сами электростанции, их защитить довольно тяжело потому, что это здания. Конечно, это должна быть активная защита непосредственно Вооруженных сил, мы ее не трогаем. А что касается пассивной защиты, мы защищаем так же элементы, так сказать, это автотрансформаторы, это когенерационные установки и т.д.», — добавил глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Усложнила эвакуацию: ночью РФ пыталась разрушить переправу на Купянщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 6 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 января: какой праздник и день в истории
06.01.2025, 06:00
Что можно купить, продав жилье в Харькове
Что можно купить, продав жилье в Харькове
05.01.2025, 17:41
Квартира в Харькове: что интересует покупателей недвижимости
Квартира в Харькове: что интересует покупателей недвижимости
06.01.2025, 09:53
Новости Харькова — главное за 6.01: пожар в харьковской бане, обстрел Орешанки
Новости Харькова — главное за 6.01: пожар в харьковской бане, обстрел Орешанки
06.01.2025, 12:26
В мэрии подвели итоги вчерашних ударов беспилотников по Харькову
В мэрии подвели итоги вчерашних ударов беспилотников по Харькову
06.01.2025, 09:36
Харьковчанам предлагают работу: вакансии есть в департаменте горсовета
Харьковчанам предлагают работу: вакансии есть в департаменте горсовета
06.01.2025, 12:36

Новости по теме:

18:29
Враг изменил тактику, он не идет уже на населенные пункты — Синегубов (видео)
14:01
Купянщина под обстрелом: Синегубов сообщил о погибшем мужчине (фото)
08:38
Харьковщину атаковали БпЛА и из танков: за сутки — двое пострадавших
08:54
Серия ударов КАБ по Харьковщине 1 января. Синегубов рассказал о разрушениях
15:59
Удары в Рождество: в ХОВА назвали сроки полного восстановления энергообъектов

Вы читали новость: «Новые электростанции работают на Харьковщине, как они защищены – Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 12:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине построили новые электростанции, которые используются как резервные, когда не будет централизованного отопления от крупных ТЭЦ и ТЭС.".