Новые электростанции работают на Харьковщине, как они защищены – Синегубов
На Харьковщине построили новые электростанции, которые используются как резервные, когда не будет централизованного отопления от крупных ТЭЦ и ТЭС, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Они могут, скажем так, подстраховать и подать резервное тепло до того, как последствия соответственно будут устранены. Вот когда полмиллиона жителей Харькова остались без тепла и электроснабжения – это свидетельствует о правильности таких действий по децентрализации системы отопления и электроснабжения. На этот год у нас также масштабные проекты», — отметил Синегубов.
Напомним, взрывы гремели в Харькове 25 декабря с 06:00. По данным облпрокуратуры, под ударами были Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Пострадали шестеро жителей: пятеро мужчин и женщина. Также около 8:30 ударный БпЛА упал в частном секторе в Основянском районе. Уже в 09:40 СОУ сбили «Шахед» в Слободском районе. К вечеру 25 декабря коммунальщики восстановили теплоснабжение в 1400 домах.
Он также рассказал, как в регионе пытаются защитить подобные объекты.
«Сами электростанции, их защитить довольно тяжело потому, что это здания. Конечно, это должна быть активная защита непосредственно Вооруженных сил, мы ее не трогаем. А что касается пассивной защиты, мы защищаем так же элементы, так сказать, это автотрансформаторы, это когенерационные установки и т.д.», — добавил глава ХОВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Олег Синегубов, ТЭЦ, харьковщина, хова, электростанция;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 12:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине построили новые электростанции, которые используются как резервные, когда не будет централизованного отопления от крупных ТЭЦ и ТЭС.".