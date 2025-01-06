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Нові електростанції працюють на Харківщині, як вони захищені – Синєгубов

Суспільство 12:11   06.01.2025
Вікторія Яковенко
Нові електростанції працюють на Харківщині, як вони захищені – Синєгубов Фото: АТ “Харківобленерго”

На Харківщині побудували нові електростанції, які використовуються як резервні, коли не буде централізованого опалення від великих ТЕЦ та ТЕС, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Вони можуть, скажімо так, підстрахувати і подати резервне тепло до того, як наслідки відповідно будуть усунуті. Ось коли пів мільйона жителів Харкова залишились без тепла і електропостачання – це свідчить про правильність таких дій щодо децентралізації системи опалення і електропостачання. На цей рік у нас так само масштабні проєкти», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, вибухи лунали у Харкові 25 грудня з 06:00. За даними облпрокуратури, під ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Постраждали шестеро мешканців: п’ятеро чоловіків та жінка. Також близько 8:30 ударний БпЛА впав у приватному секторі в Основ’янському районі. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» у Слобідському районі. До вечора 25 грудня комунальники відновили теплопостачання у 1400 будинках.

Він також розповів, як у регіоні намагаються захистити такі об’єкти.

«Самі електростанції, їх захистити досить важко тому, що це будівлі. Звичайно, це має бути активний захист безпосередньо Збройних сил, ми його не чіпаємо. А щодо пасивного захисту, ми захищаємо так само елементи, так би мовити, це автотрансформатори, це когенераційні установки, тощо», – додав голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 12:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині побудували нові електростанції, які використовуються як резервні, коли не буде централізованого опалення від великих ТЕЦ та ТЕС.".