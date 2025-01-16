Новости Харькова — главное за 16 января: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:30

Пожар возник из-за «прилета»: вечером РФ ударила по области – данные от ГСЧС

В течение суток на Харьковщине возник один пожар из-за обстрелов РФ.

Как уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, возгорание произошло в селе Лиман Чугуевского района.

«В результате попадания возник пожар на открытой территории. Горела трава на площади 50 кв. Пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.

Также в Чугуевском районе накануне произошел один смертельный пожар.

«Прибывшие на место происшествия спасатели ГСЧС установили, что возгорание возникло на кухне в квартире на 4-м этаже. Площадь пожара составила 2 м. кв. Во время разведки спасатели обнаружили тело погибшей женщины, 1937 года рождения. Работали 2 оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах», – пишут спасатели.

Причину возникновения пожара на данный момент устанавливают.

07:04

Спокойная ночь в Харьковской области: что было с тревогами

Ночь на Харьковщине прошла без тревог. Последняя прозвучала еще накануне вечером из-за угрозы удара БПЛА.

В 23:33 опасность миновала, а Воздушные силы объявили отбой тревоги. До самого утра небо над Харьковом и областью, по информации ВСУ, было чистым.