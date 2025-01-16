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Новини Харкова — головне за 16 січня: як минула ніч

Україна 08:30   16.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 16 січня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:30

Пожежа виникла через “приліт”: увечері РФ вдарила по області – дані від ДСНС

Протягом доби на Харківщині виникла одна пожежа через обстріли РФ.

Як уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, загоряння відбулося в селі Лиман Чугуївського району.

“Внаслідок влучання виникла пожежа на відкритій території. Горіла трава на площі 50 м кв. Постраждалих немає“, – зазначили у ДСНС.

Також у Чугуївському районі напередодні сталася одна смертельна пожежа.

“Рятувальники ДСНС, які прибули на місце події, встановили, що загоряння виникло на кухні у квартирі на 4-му поверсі. Площа пожежі склала 2 м кв. Під час її розвідки рятувальники виявили тіло загиблої жінки, 1937 року народження. Працювали 2 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах“, – пишуть рятувальники.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.

07:04

Спокійна ніч на Харківщині: що було з тривогами

Ніч на Харківщині пройшла без тривог. Остання пролунала ще напередодні увечері через загрозу удару БПЛА.

О 23:33 небезпека минула, а Повітряні сили оголосили відбій тривоги. До самого ранку небо над Харковом та областю, за інформацією ЗСУ, було чистим.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 08:30;

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