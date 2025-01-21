Новости Харькова — главное за 21 января: раненые копы, ударила «Молния-2»

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

14:09

Удар по Харькову: чем отличаются БпЛА «Молния-1» и «Молния-2», последствия

По данным пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, в 11:00 оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. Для удара враг использовал БпЛА «Молния». Конкретный тип устанавливается, ведь это может быть модель «Молния-1» или «Молния-2».

Чубенко объяснил, что у этих БпЛА отличается не боевая часть, а технические характеристики, а именно – двигатели. В частности, у «Молнии-1» – один мотор, а у «Молнии-2» – два.

«По мощности взрыва они не отличаются», — отметили правоохранители.

Видео: Харьковская областная прокуратура

13:26

Удар по Купянску: в полиции уточнили количество раненых правоохранителей

21 января около 9:00 оккупанты ударили БпЛА «Молния-2» по полицейским в Купянске. Осколочные ранения разной степени тяжести получили трое правоохранителей, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Им оказывается медицинская помощь. Из-за «прилета» поврежден служебный автомобиль.

«Также под обстрел попал гражданский автомобиль. Ранены 64-летняя женщина и ее 68-летний мужчина, жители города Купянск», — добавили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) УКУ.

13:17

Более мощным БпЛА «Молния-2» ударила РФ по Харькову утром: данные Терехова

«Это более модифицированный тип «Молнии», он несет больше заряда, большей мощностью. Кроме этого, хочу сказать, что мы на мониторах уже видим, когда летит «Молния», и мы видим, и предупреждаем», — сообщил мэр города Игорь Терехов на месте попадания.

Он добавил, что попадание зафиксировано возле гаражей.

«К сожалению, есть один пострадавший – это острая реакция на стресс, кроме этого разрушенный гараж, выбитые окна общежития, кроме этого электросеть тоже пострадала», – отметил Терехов.

Мэр добавил, что сейчас на месте удара работают коммунальщики. Выбито более 20 окон. Также специалисты возобновляют электросеть.

Видео: Харьковский горсовет

12:39

Почти 400 обстрелов, «прилеты» четырех КАБов – сутки на севере Харьковщины

За прошедшие сутки состоялись три боя неподалеку от Волчанска, сообщили в ОТГВ «Харьков». Оккупанты нанесли один авиационный удар с использованием четырех КАБов и 63 удара дронами-камикадзе, а также осуществили 393 обстрела позиций защитников Украины.

Потери врага за сутки составили 68 человек, из них безвозвратные – 32, санитарные – 36, проинформировали воины.

Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 94 единицы вооружения и военной техники.

11:02

Российские оккупанты осуществили повторный обстрел города Купянск – ХОВА

«В результате вражеской атаки с применением дрона пострадали гражданские и правоохранители. Ранения получили 64-летняя женщина, 68-летний мужчина и двое полицейских – 28 и 37 лет», — написали в ХОВА.

Также под удар попало авто «скорой».

10:10

Враг ударил по Купянску: пострадал полицейский и пожилая женщина – ХОВА

«Враг совершил атаку на Купянск с применением дрона. Ранения получила 64-летняя местная жительница и правоохранитель. Профильные службы устанавливают обстоятельства произошедшего», – сообщили в ХОВА.

09:05

Генштаб: 11 раз наступали оккупанты на Харьковщине – где шли бои

Утром 21 января Генштаб ВСУ сообщил результаты вражеских атак в Харьковской области.

На севере области россияне безуспешно атаковали позиции украинских защитников в районе Волчанска. На Купянщине зафиксировали восемь наступлений оккупантов.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово», – уточнили в ГШ.

Также за сутки под вражескими авиаударами оказалась Козачья Лопань и Новоегоровка.

08:52

Двое копов пострадали во время обстрела Купянска – Синегубов о «прилетах»

В утренней сводке за 21 января начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах вражеских обстрелов, которые произошли в течение суток.

За минувшие сутки россияне били по Купянскому, Богодуховскому и Изюмскому району. Кроме того, досталось и Харькову.

«14:11 г. Харьков, Салтовский р-н. В частном дворе обнаружен несдетонированный БПЛА «Молния-1″. Без пострадавших», – написал Синегубов.

Утром же враг бил по Купянскому району. Вначале в 08:20 РФ обстреляла Купянск из РСЗО, а в 09:00 – село Куриловка.

«09:30 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Шейковка. В результате обстрела разрушен частный дом», – отметил начальник ХОВА.

Днем же под ударом оказалось село Осиново. Вследствие «прилета» пострадали двое полицейских, также враг повредил служебное авто копов.

«18:10 Богодуховский район, Золочевская ТГ, вблизи с. Уды, с. Возрожденское и с. Тимофеевка. Попадания 3 КАБ по открытой местности вблизи населенных пунктов», – добавил Синегубов.

Также, по его данным, ночью вновь прилетело по Купянщине – БПЛА «Молния-1» повредил хозпостройку.

07:10

Беспилотники кружили ночью над Харьковщиной, РФ запускала баллистику – данные Воздушных сил

Из-за российских беспилотников тревога на Харьковщине прозвучала еще вчера вечером в 20:02.

Целый вечер БПЛА кружили над регионом, постоянно меняя курс.

Спокойнее стало лишь после полуночи и в 01:54 воздушники объявили отбой тревоги. Пока в 03:17 ее не возобновили из-за очередной группы БПЛА, которая начала атаковать Харьковский и соседние регионы.

В 05:44 тревогу отменили. Но тихо было всего 15 минут – в 06:00 ее вновь включили из-за угрозы применения баллистики. Тревога для Харькова и области остается актуальной по состоянию на 07:10.