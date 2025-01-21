Новости Харькова — главное за 21 января: раненые копы, ударила «Молния-2»
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
14:09
Удар по Харькову: чем отличаются БпЛА «Молния-1» и «Молния-2», последствия
По данным пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, в 11:00 оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. Для удара враг использовал БпЛА «Молния». Конкретный тип устанавливается, ведь это может быть модель «Молния-1» или «Молния-2».
Чубенко объяснил, что у этих БпЛА отличается не боевая часть, а технические характеристики, а именно – двигатели. В частности, у «Молнии-1» – один мотор, а у «Молнии-2» – два.
«По мощности взрыва они не отличаются», — отметили правоохранители.
Видео: Харьковская областная прокуратура
13:26
Удар по Купянску: в полиции уточнили количество раненых правоохранителей
21 января около 9:00 оккупанты ударили БпЛА «Молния-2» по полицейским в Купянске. Осколочные ранения разной степени тяжести получили трое правоохранителей, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Им оказывается медицинская помощь. Из-за «прилета» поврежден служебный автомобиль.
«Также под обстрел попал гражданский автомобиль. Ранены 64-летняя женщина и ее 68-летний мужчина, жители города Купянск», — добавили правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) УКУ.
13:17
Более мощным БпЛА «Молния-2» ударила РФ по Харькову утром: данные Терехова
«Это более модифицированный тип «Молнии», он несет больше заряда, большей мощностью. Кроме этого, хочу сказать, что мы на мониторах уже видим, когда летит «Молния», и мы видим, и предупреждаем», — сообщил мэр города Игорь Терехов на месте попадания.
Он добавил, что попадание зафиксировано возле гаражей.
«К сожалению, есть один пострадавший – это острая реакция на стресс, кроме этого разрушенный гараж, выбитые окна общежития, кроме этого электросеть тоже пострадала», – отметил Терехов.
Мэр добавил, что сейчас на месте удара работают коммунальщики. Выбито более 20 окон. Также специалисты возобновляют электросеть.
Видео: Харьковский горсовет
12:39
Почти 400 обстрелов, «прилеты» четырех КАБов – сутки на севере Харьковщины
За прошедшие сутки состоялись три боя неподалеку от Волчанска, сообщили в ОТГВ «Харьков». Оккупанты нанесли один авиационный удар с использованием четырех КАБов и 63 удара дронами-камикадзе, а также осуществили 393 обстрела позиций защитников Украины.
Потери врага за сутки составили 68 человек, из них безвозвратные – 32, санитарные – 36, проинформировали воины.
Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 94 единицы вооружения и военной техники.
11:02
Российские оккупанты осуществили повторный обстрел города Купянск – ХОВА
«В результате вражеской атаки с применением дрона пострадали гражданские и правоохранители. Ранения получили 64-летняя женщина, 68-летний мужчина и двое полицейских – 28 и 37 лет», — написали в ХОВА.
Также под удар попало авто «скорой».
10:10
Враг ударил по Купянску: пострадал полицейский и пожилая женщина – ХОВА
«Враг совершил атаку на Купянск с применением дрона. Ранения получила 64-летняя местная жительница и правоохранитель. Профильные службы устанавливают обстоятельства произошедшего», – сообщили в ХОВА.
09:05
Генштаб: 11 раз наступали оккупанты на Харьковщине – где шли бои
Утром 21 января Генштаб ВСУ сообщил результаты вражеских атак в Харьковской области.
На севере области россияне безуспешно атаковали позиции украинских защитников в районе Волчанска. На Купянщине зафиксировали восемь наступлений оккупантов.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово», – уточнили в ГШ.
Также за сутки под вражескими авиаударами оказалась Козачья Лопань и Новоегоровка.
08:52
Двое копов пострадали во время обстрела Купянска – Синегубов о «прилетах»
В утренней сводке за 21 января начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах вражеских обстрелов, которые произошли в течение суток.
За минувшие сутки россияне били по Купянскому, Богодуховскому и Изюмскому району. Кроме того, досталось и Харькову.
«14:11 г. Харьков, Салтовский р-н. В частном дворе обнаружен несдетонированный БПЛА «Молния-1″. Без пострадавших», – написал Синегубов.
Утром же враг бил по Купянскому району. Вначале в 08:20 РФ обстреляла Купянск из РСЗО, а в 09:00 – село Куриловка.
«09:30 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Шейковка. В результате обстрела разрушен частный дом», – отметил начальник ХОВА.
Днем же под ударом оказалось село Осиново. Вследствие «прилета» пострадали двое полицейских, также враг повредил служебное авто копов.
«18:10 Богодуховский район, Золочевская ТГ, вблизи с. Уды, с. Возрожденское и с. Тимофеевка. Попадания 3 КАБ по открытой местности вблизи населенных пунктов», – добавил Синегубов.
Также, по его данным, ночью вновь прилетело по Купянщине – БПЛА «Молния-1» повредил хозпостройку.
07:10
Беспилотники кружили ночью над Харьковщиной, РФ запускала баллистику – данные Воздушных сил
Из-за российских беспилотников тревога на Харьковщине прозвучала еще вчера вечером в 20:02.
Целый вечер БПЛА кружили над регионом, постоянно меняя курс.
Спокойнее стало лишь после полуночи и в 01:54 воздушники объявили отбой тревоги. Пока в 03:17 ее не возобновили из-за очередной группы БПЛА, которая начала атаковать Харьковский и соседние регионы.
В 05:44 тревогу отменили. Но тихо было всего 15 минут – в 06:00 ее вновь включили из-за угрозы применения баллистики. Тревога для Харькова и области остается актуальной по состоянию на 07:10.
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 14:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".