Новини Харкова — головне за 21 січня: поранені копи, вдарила “Молния-2”

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

14:09

Удар по Харкову: чим відрізняються БпЛА «Молния-1» та «Молния-2», наслідки

За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, об 11:00 окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. Для удару ворог використав БпЛА «Молния». Конкретний тип встановлюється, адже це може бути модель «Молния-1» чи «Молния-2».

Чубенко пояснив, що у цих БпЛА відрізняється не бойова частина, а технічні характеристики, саме – двигуни. Зокрема, у «Молнии-1» – один мотор, а у «Молнии-2» – два.

«По потужності вибуху, вони не відрізняються», – зазначили правоохоронці.

Відео: Харківська обласна прокуратура

13:26

Удар по Куп’янську: у поліції уточнили кількість поранених правоохоронців

21 січня близько 9:00 окупанти вдарили БпЛА «Молния-2» по поліцейських у Куп’янську. Осколкові поранення різного ступеня тяжкості отримали троє правоохоронців, зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Їм надається медична допомога. Через «приліт» пошкоджений службовий автомобіль.

«Також під обстріл потрапив цивільний автомобіль. Поранені 64-річна жінка та її 68-річний чоловік, мешканці міста Куп’янськ», – додали правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.

13:17

Більш потужним БпЛА «Молния-2» вдарила РФ по Харкову вранці: дані Терехова

«Це більш модифікований тип «Молнии», він несе більше заряду, більшою потужністю. Крім цього, хочу сказати, що ми на моніторах вже бачимо, коли летить «Молния», і ми бачимо, і попереджаємо», – повідомив мер міста Ігор Терехов на місці влучання.

Він додав, що влучання зафіксували біля гаражів.

«На жаль, є один постраждалий – це гостра реакція на стрес, крім цього зруйнований гараж, вибиті вікна гуртожитку, крім цього електромережа теж постраждала», – зазначив Терехов.

Міський голова додав, що наразі на місці удару працюють комунальники. Вибито понад 20 вікон. Також фахівці відновлюють електромережу.

Відео: Харківська міськрада

12:39

Майже 400 обстрілів, «прильоти» чотирьох КАБів – доба на півночі Харківщини

Минулої доби відбулись три бої неподалік Вовчанська, повідомили в ОТУВ «Харків». Окупанти завдали одного авіаційного удару із використанням чотирьох КАБів та 63 удари дронами-камікадзе, а також здійснили 393 обстріли позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу склали 68 осіб, з них безповоротні – 32, санітарні – 36, поінформували воїни.

Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 94 одиниці озброєння та військової техніки.

11:02

Російські окупанти здійснили повторний обстріл міста Куп’янськ – ХОВА

«Внаслідок ворожої атаки з застосуванням дрона постраждали цивільні та правоохоронці. Поранення отримали 64-річна жінка, 68-річний чоловік та двоє поліцейських – 28 та 37 років», – написали в ХОВА.

Також під ударом опинилося авто «швидкої».

10:10

Ворог вдарив по Купʼянську: постраждав поліцейський та літня жінка – ХОВА

«Ворог здійснив атаку на Куп’янськ із застосуванням дрону. Поранень дістала 64-річна місцева мешканка та правоохоронець. Профільні служби встановлюють обставини події», – повідомили в ХОВА.

09:05

Генштаб: 11 разів наступали окупанти на Харківщині – де точилися бої

Вранці 21 січня Генштаб ЗСУ повідомив результати ворожих атак у Харківській області.

На півночі області росіяни марно атакували позиції українських захисників у районі Вовчанська. На Куп’янщині зафіксували вісім наступів окупантів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового“, – уточнили у ГШ.

Також за добу під ворожими авіаударами опинилася Козача Лопань та Новоєгорівка.

08:52

Двоє копів постраждали під час обстрілу Куп’янська – Синєгубов про “прильоти”

У ранковому зведенні за 21 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати ворожих обстрілів, які сталися протягом доби.

Минулої доби росіяни били по Куп’янському, Богодухівському та Ізюмському району. Крім того, дісталося і Харкову.

“14:11 м. Харків, Салтівський р-н. На приватному подвір’ї виявлено не здетонований БПЛА “Молнія-1″. Без постраждалих”, – написав Синєгубов.

Вранці ж ворог бив по Куп’янському району. Спочатку о 08:20 РФ обстріляла Куп’янськ з РСЗВ, а о 09:00 – село Курилівка.

“09:30 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок”, – зазначив начальник ХОВА.

Вдень під ударом опинилося село Осинове. Внаслідок “прильоту” постраждали двоє поліцейських, також ворог пошкодив службове авто копів.

“18:10 Богодухівський район, Золочівська ТГ, поблизу с. Уди, с. Відродженівське та с. Тимофіївка. Влучання 3 КАБ по відкритій місцевості поблизу населених пунктів”, – додав Синєгубов.

Також, за його даними, вночі знову прилетіло по Куп’янщині – БПЛА “Молния-1” пошкодив господарську споруду.

07:10

Безпілотники кружляли вночі над Харківщиною, РФ запускала балістику – дані Повітряних сил

Через російські безпілотники тривога на Харківщині пролунала ще вчора ввечері о 20:02.

Цілий вечір БПЛА кружляли над регіоном, постійно змінюючи курс.

Спокійніше стало лише після опівночі й о 01:54 ПС оголосили відбій тривоги. Поки о 03:17 її не відновили через чергову групу БПЛА, яка почала атакувати Харківський та сусідні регіони.

О 05:44 тривогу скасували. Але тихо було лише 15 хвилин – о 06:00 її знову включили через загрозу застосування балістики. Тривога для Харкова та області залишається актуальною станом на 07:10.