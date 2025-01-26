«Молнии» и «Шахеды»: восемь БпЛА прилетело по Харькову за сутки — ХОВА (видео)

По меньшей мере восемь БпЛА «Шахед» и «Молния» ударили по Киевскому, Шевченковскому, Холодногорскому и Основянскому районам Харькова в течение минувших суток, рассказал в эфире национального телемарафона заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Последний «прилет», напомнил он, был около 4:40 в Основянском районе, там были повреждены по меньшей мере 12 частных домов.

«Более десяти автомобилей в течение суток. Три человека обратились к медикам с острой реакцией на стресс. Электроснабжение по состоянию на вчерашний вечер было восстановлено в полном объеме по городу Харькову», — проинформировал Иванов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 25 января БпЛА атаковали Харьков с 14:00. В Холодногорском районе попадание было по инфраструктурному объекту, трое сотрудников которого испытали острую реакцию на стресс, произошел сильный пожар. В Шевченковском районе БпЛА влетел в дорогу, были повреждены восемь авто. В Киевском районе зафиксировано попадание по зданию госучреждения. Вследствие российской атаки в Харькове были проблемы со светом и водоснабжением. Около 16:00 армия РФ нанесла четвертый за день удар по городу БпЛА типа «Молния» — по мусорному баку в Шевченковском районе.

Около 4:40 26 января БпЛА «Шахед» упал в Основянском районе Харькова, были повреждены окна и крыши 12 частных домов.