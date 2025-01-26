“Молнии” і “Шахеди”: вісім БпЛА прилетіло по Харкову за добу – ХОВА (відео)
Щонайменше вісім БпЛА «Шахед» та «Молния» вдарили по Київському, Шевченківському, Холодногірському та Основ’янському районах Харкова протягом минулої доби, розповів в етері національного телемарафону заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
Останній “приліт”, нагадав він, був близько 4:40 в Основ’янському районі, там були пошкоджені щонайменше 12 приватних будинків.
“Понад десять автівок протягом доби. Три людини звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. Електропостачання станом на вчорашній вечір було відновлене в повному обсязі по місту Харкову”, – поінформував Іванов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, 25 січня БпЛА атакували Харків з 14:00. У Холодногірському районі влучання було по інфраструктурному об’єкту, троє співробітників якого зазнали гострої реакції на стрес, сталася сильна пожежа. У Шевченківському районі БпЛА влетів у дорогу, були пошкоджені вісім авто. У Київському районі зафіксоване влучання в будівлю держустанови. Внаслідок російської атаки в Харкові були проблеми зі світлом та водопостачанням. Близько 16:00 армія РФ завдала четвертого за день удару по місту БпЛА типу «Молния» — по сміттєвому баку у Шевченківському районі.
Близько 4:40 26 січня БпЛА «Шахед» впав в Основ’янському районі Харкова, були пошкоджені вікна та дахи 12 приватних будинків.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, БпЛА Молния, дрони, новини Харкова, хова, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2025 в 10:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше вісім БпЛА «Шахед» та «Молния» вдарили по Київському, Шевченківському, Холодногірському та Основ’янському районах Харкова протягом минулої доби".