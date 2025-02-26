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На Харьковщине сын до смерти избил пожилую мать – полиция задержала мужчину

Общество 13:48   26.02.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине сын до смерти избил пожилую мать – полиция задержала мужчину Фото: Нацполиция

В Харьковской области 74-летняя женщина умерла из-за тяжких телесных повреждений. Правоохранители подозревают в гибели пенсионерки ее сына.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, информацию о смерти женщины получили от фельдшеров «скорой» 24 февраля.

51-летний сын женщины неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие.

В этот раз ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Мужчину задержали.

Напомним, ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали о пенсионерке, которую не пускает домой собственная дочь. О случившемся копам рассказала сама 85-летння женщина. Она отметила, что 58-летняя дочь, страдающая психическим расстройством, выгнала ее из квартиры и не пускает домой. Полицейские сопроводили пенсионерку на служебном автомобиле в Центр оказания помощи пострадавшим от насилия.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 13:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 74-летняя женщина умерла из-за тяжких телесных повреждений. Правоохранители подозревают в гибели пенсионерки ее сына.".