На Харківщині син до смерті побив літню матір – поліція затримала чоловіка

На Харківщині 74-річна жінка померла внаслідок тяжких тілесних ушкоджень. Правоохоронці підозрюють у загибелі пенсіонерки її сина.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, інформацію про смерть жінки отримали від фельдшерів «швидкої» 24 лютого.

51-річний син жінки неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

На цей раз йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми. Чоловіка затримали.

Нагадаємо, раніше у ГУ Нацполіції у Харківській області повідомляли про пенсіонерку, яку не пускає додому власна донька. Про подію копам розповіла сама 85-річна жінка. Вона зазначила, що 58-річна донька, яка страждає на психічні розлади, вигнала її з квартири і не пускає додому. Поліцейські супроводжували пенсіонерку службовим автомобілем до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.