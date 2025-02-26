На Харківщині син до смерті побив літню матір – поліція затримала чоловіка
На Харківщині 74-річна жінка померла внаслідок тяжких тілесних ушкоджень. Правоохоронці підозрюють у загибелі пенсіонерки її сина.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, інформацію про смерть жінки отримали від фельдшерів «швидкої» 24 лютого.
51-річний син жінки неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.
На цей раз йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми. Чоловіка затримали.
Нагадаємо, раніше у ГУ Нацполіції у Харківській області повідомляли про пенсіонерку, яку не пускає додому власна донька. Про подію копам розповіла сама 85-річна жінка. Вона зазначила, що 58-річна донька, яка страждає на психічні розлади, вигнала її з квартири і не пускає додому. Поліцейські супроводжували пенсіонерку службовим автомобілем до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: избил, пенсионерка, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 13:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 74-річна жінка померла внаслідок тяжких тілесних ушкоджень. Правоохоронці підозрюють у загибелі пенсіонерки її сина.".