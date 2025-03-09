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Пять пожаров из-за обстрелов произошли в Харьковской области за сутки

Происшествия 08:01   09.03.2025
Оксана Якушко
Пять пожаров из-за обстрелов произошли в Харьковской области за сутки Фото: ГСЧС

Также начали гореть леса из-за теплой и сухой погоды, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

В течение суток с 8 по 9 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 56 раз выезжали на ликвидацию пожаров, 5 из которых возникли из-за обстрелов россиян.

За сутки в Харьковской области произошло 5 пожаров, возникших в результате обстрелов россиян в Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах области.

Лишь вечером 8 марта, в 20:40, смогли полностью потушить пожар после атаки российских БПЛА по мясокомбинату в городе Богодухов. На месте происшествия работало 56 спасателей ГСЧС. В результате обстрела 3 человека погибли, еще 7 ранены.

В селе Русские Тишки Харьковского района горел жилой дом площадью 80 м₂.

В селе Циркуны произошло 2 пожара: горела сухая трава на площади 2 га и лесная подстилка на площади 250 м ₂.

В результате попадания двух БпЛА в двухэтажное и трехэтажное здание школы в городе Балаклея частично разрушена конструкция и пожар на площади 50 м₂. Также пострадали многоквартирные жилые дома, административные здания, медицинское учреждение, кафе и 2 автомобиля.

Еще одно попадание БпЛА в недействующее здание на территории детского заведения в сел Кочеток Чугуевской громады. Из-за обстрела загорелась конструкция здания на площади 50 м₂.

8 марта водолазы-спасатели ГСЧС Украины достали из-под льда тело утонувшего накануне 65-летнего мужчины. Трагедия произошла на ставку в селе Морозовка Савинской общины.

За прошедшие сутки пожарные ликвидировали 36 пожаров в экосистемах общей площадью около 29 га.

Пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 61 снаряд и мины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 08:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также начали гореть леса из-за теплой и сухой погоды, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".