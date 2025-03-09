Пять пожаров из-за обстрелов произошли в Харьковской области за сутки
Также начали гореть леса из-за теплой и сухой погоды, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
В течение суток с 8 по 9 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 56 раз выезжали на ликвидацию пожаров, 5 из которых возникли из-за обстрелов россиян.
За сутки в Харьковской области произошло 5 пожаров, возникших в результате обстрелов россиян в Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах области.
Лишь вечером 8 марта, в 20:40, смогли полностью потушить пожар после атаки российских БПЛА по мясокомбинату в городе Богодухов. На месте происшествия работало 56 спасателей ГСЧС. В результате обстрела 3 человека погибли, еще 7 ранены.
В селе Русские Тишки Харьковского района горел жилой дом площадью 80 м₂.
В селе Циркуны произошло 2 пожара: горела сухая трава на площади 2 га и лесная подстилка на площади 250 м ₂.
В результате попадания двух БпЛА в двухэтажное и трехэтажное здание школы в городе Балаклея частично разрушена конструкция и пожар на площади 50 м₂. Также пострадали многоквартирные жилые дома, административные здания, медицинское учреждение, кафе и 2 автомобиля.
Еще одно попадание БпЛА в недействующее здание на территории детского заведения в сел Кочеток Чугуевской громады. Из-за обстрела загорелась конструкция здания на площади 50 м₂.
8 марта водолазы-спасатели ГСЧС Украины достали из-под льда тело утонувшего накануне 65-летнего мужчины. Трагедия произошла на ставку в селе Морозовка Савинской общины.
За прошедшие сутки пожарные ликвидировали 36 пожаров в экосистемах общей площадью около 29 га.
Пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 61 снаряд и мины.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожары;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 08:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также начали гореть леса из-за теплой и сухой погоды, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".