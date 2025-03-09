П’ять пожеж через обстріли сталися в Харківській області за добу

Також почали горіти ліси через теплу та суху погоду, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Протягом доби з 8 по 9 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 56 разів виїздили на ліквідацію пожеж, 5 з яких виникли через обстріли росіян.

За добу на Харківщині сталися 5 пожеж, що виникли внаслідок обстрілів росіян у Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області.

Лише ввечері 8 березня о 20:40 змогли повністю загасити пожежу після атаки російських БПЛА по м’ясокомбінату в місті Богодухів. На місці події працювало 56 рятувальників ДСНС. Внаслідок обстрілу 3 людей загинуло, ще 7 поранено.

У селі Руські Тишки Харківського району горів житловий будинок площею 80 м₂.

У селі Циркуни сталися 2 пожежі: горіла суха трава на площі 2 га та лісова підстилка на площі 250 м₂.

В результаті влучань двох БпЛА у двоповерхову та триповерхову будівлі школи в місті Балаклія частково зруйнована конструкція та пожежа на площі 50 м₂. Також постраждали багатоквартирні житлові будинки, адміністративні будівлі, медичний заклад, кафе та 2 автівки.

Ще одне влучання БпЛА у будівлю, що не діє, на території дитячого закладу в селі Кочеток Чугуївської громади. Через обстріл зайнялася конструкція будівлі на площі 50 м₂.

8 березня водолази-рятувальники ДСНС України дістали з-під льоду тіло 65-річного чоловіка, що потонув напередодні. Трагедія сталася на ставку у селі Морозівка ​​Савинської громади.

Минулої доби вогнеборці ліквідували 36 пожеж в екосистемах загальною площею близько 29 га.

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 61 снаряд та міни.