П’ять пожеж через обстріли сталися в Харківській області за добу
Також почали горіти ліси через теплу та суху погоду, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Протягом доби з 8 по 9 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 56 разів виїздили на ліквідацію пожеж, 5 з яких виникли через обстріли росіян.
За добу на Харківщині сталися 5 пожеж, що виникли внаслідок обстрілів росіян у Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області.
Лише ввечері 8 березня о 20:40 змогли повністю загасити пожежу після атаки російських БПЛА по м’ясокомбінату в місті Богодухів. На місці події працювало 56 рятувальників ДСНС. Внаслідок обстрілу 3 людей загинуло, ще 7 поранено.
У селі Руські Тишки Харківського району горів житловий будинок площею 80 м₂.
У селі Циркуни сталися 2 пожежі: горіла суха трава на площі 2 га та лісова підстилка на площі 250 м₂.
В результаті влучань двох БпЛА у двоповерхову та триповерхову будівлі школи в місті Балаклія частково зруйнована конструкція та пожежа на площі 50 м₂. Також постраждали багатоквартирні житлові будинки, адміністративні будівлі, медичний заклад, кафе та 2 автівки.
Ще одне влучання БпЛА у будівлю, що не діє, на території дитячого закладу в селі Кочеток Чугуївської громади. Через обстріл зайнялася конструкція будівлі на площі 50 м₂.
8 березня водолази-рятувальники ДСНС України дістали з-під льоду тіло 65-річного чоловіка, що потонув напередодні. Трагедія сталася на ставку у селі Морозівка Савинської громади.
Минулої доби вогнеборці ліквідували 36 пожеж в екосистемах загальною площею близько 29 га.
Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 61 снаряд та міни.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 08:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також почали горіти ліси через теплу та суху погоду, повідомляє ДСНС у Харківській області. ".