Новости Харькова — главное за 12 марта: ночью по городу прилетел «Шахед»
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:29
Около 01:00 по Харькову ударил «Шахед»
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом находился Шевченковский район города.
Позже мэр уточнил, что вражеский БпЛА попал между частными домами.
«Повреждено несколько дворов. Пожара нет», – отметил Терехов.
Мэр рассказал, что на месте падения «Шахеда» – один человек с острой реакцией на стресс.
«Ему на месте оказывают медицинскую помощь», – сообщил городской голова.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, прилет, удар, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 06:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".