Новости Харькова — главное за 12 марта: ночью по городу прилетел «Шахед»

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06:29

Около 01:00 по Харькову ударил «Шахед»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом находился Шевченковский район города.

Позже мэр уточнил, что вражеский БпЛА попал между частными домами.

«Повреждено несколько дворов. Пожара нет», – отметил Терехов.

Мэр рассказал, что на месте падения «Шахеда» – один человек с острой реакцией на стресс.

«Ему на месте оказывают медицинскую помощь», – сообщил городской голова.