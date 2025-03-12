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Новости Харькова — главное за 12 марта: ночью по городу прилетел «Шахед»

Общество 06:29   12.03.2025
Виктория Яковенко
Новости Харькова — главное за 12 марта: ночью по городу прилетел «Шахед»

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:29

Около 01:00 по Харькову ударил «Шахед»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом находился Шевченковский район города.

Позже мэр уточнил, что вражеский БпЛА попал между частными домами.

«Повреждено несколько дворов. Пожара нет», – отметил Терехов.

Мэр рассказал, что на месте падения «Шахеда» – один человек с острой реакцией на стресс.

«Ему на месте оказывают медицинскую помощь», – сообщил городской голова.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 06:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".