Новини Харкова — головне за 12 березня: вночі по місту прилетів «шахед»

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06:29

Близько 01:00 по Харкову вдарив «шахед»

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом був Шевченківський район міста.

Пізніше міський голова уточнив, що ворожий БпЛА влучив між приватними будинками.

«Пошкоджено кілька обійсть. Пожежі немає», – зазначив Терехов.

Мер розповів, що на місці падіння «шахеда» – одна людина з гострою реакцією на стрес.

«Їй на місці надають медичну допомогу», – повідомив міський голова.