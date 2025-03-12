Новини Харкова — головне за 12 березня: вночі по місту прилетів «шахед»
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:29
Близько 01:00 по Харкову вдарив «шахед»
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом був Шевченківський район міста.
Пізніше міський голова уточнив, що ворожий БпЛА влучив між приватними будинками.
«Пошкоджено кілька обійсть. Пожежі немає», – зазначив Терехов.
Мер розповів, що на місці падіння «шахеда» – одна людина з гострою реакцією на стрес.
«Їй на місці надають медичну допомогу», – повідомив міський голова.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, прилет, удар, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 06:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".