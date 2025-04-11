Новости Харькова — главное за 11 апреля: как прошла ночь, ситуация на фронте
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:23
Авиаудары по северу Харьковщины и девять боев — Генштаб ВСУ про сутки
«На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в направлении Новой Кругляковки, Песчаного и в районе Загрызово», — проинформировал в сводке на 08:00 11 апреля Генштаб ВСУ.
Также армия РФ нанесла авиаудары по Казачьей Лопани и селу Уды, сообщили в ГШ.
07:00
Харьковчанам дали выспаться
Ночь в Харькове прошла практически без воздушных тревог. Отбой прозвучал в 23:44 10 апреля (эта тревога длилась с 19:46 и была связана с угрозой атаки «Шахедов»). Следующий раз сирены завыли уже утром — в 06:17. Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках россиянами КАБов.
По состоянию на 07:00 тревога в Харькове продолжается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 08:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".