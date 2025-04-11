Live
  • Пт 11.04.2025
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.4
  • EUR 45.84

Новости Харькова — главное за 11 апреля: как прошла ночь, ситуация на фронте

Происшествия 08:23   11.04.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 11 апреля: как прошла ночь, ситуация на фронте

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:23

Авиаудары по северу Харьковщины и девять боев — Генштаб ВСУ про сутки

«На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в направлении Новой Кругляковки, Песчаного и в районе Загрызово», — проинформировал в сводке на 08:00 11 апреля Генштаб ВСУ.

Также армия РФ нанесла авиаудары по Казачьей Лопани и селу Уды, сообщили в ГШ.

07:00

Харьковчанам дали выспаться

Ночь в Харькове прошла практически без воздушных тревог. Отбой прозвучал в 23:44 10 апреля (эта тревога длилась с 19:46 и была связана с угрозой атаки «Шахедов»). Следующий раз сирены завыли уже утром — в 06:17. Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках россиянами КАБов.

По состоянию на 07:00 тревога в Харькове продолжается.

Читайте также: Сегодня 11 апреля: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 11 апреля: как прошла ночь, ситуация на фронте
Новости Харькова — главное за 11 апреля: как прошла ночь, ситуация на фронте
11.04.2025, 08:23
После поездки в Харьков посол США подала в отставку
После поездки в Харьков посол США подала в отставку
11.04.2025, 07:56
Прогноз погоды на 11 апреля в Харькове и области: днем ​​дождь, до 10 тепла
Прогноз погоды на 11 апреля в Харькове и области: днем ​​дождь, до 10 тепла
10.04.2025, 20:06
Сегодня 11 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 апреля: какой праздник и день в истории
11.04.2025, 06:00
Новости Харькова — главное 10 апреля: мэр про наступление, «прилет» в Чугуеве
Новости Харькова — главное 10 апреля: мэр про наступление, «прилет» в Чугуеве
10.04.2025, 22:16
Авиаудары по северу Харьковщины и девять боев — Генштаб ВСУ про сутки
Авиаудары по северу Харьковщины и девять боев — Генштаб ВСУ про сутки
11.04.2025, 08:19

Новости по теме:

22:16
Новости Харькова — главное 10 апреля: мэр про наступление, «прилет» в Чугуеве
23:08
Новости Харькова – главное за 7 апреля: взрыв, город под обстрелом
12:40
«Прилет» в многоэтажку в Харькове: все об ударе, последствия (фото)
21:15
Новости Харькова — главное за 22 февраля: заработала новая тревога
21:00
Новости Харькова — главное 1 февраля: «прилеты» в Харькове и неокоммунисты

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 11 апреля: как прошла ночь, ситуация на фронте»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 08:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".