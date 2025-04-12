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Авиаудар по Слатино: пострадали 25 домов, одна бомба не сдетонировала (фото)

Происшествия 19:00   12.04.2025
Виктория Яковенко
Авиаудар по Слатино: пострадали 25 домов, одна бомба не сдетонировала (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В результате утреннего авиаудара по поселку Слатино на Харьковщине пострадали 25 домов, три из них – полностью разрушены, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Кроме того, повреждения получили критическая инфраструктура и автомобили местных жителей.

удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что одна из бомб – ФАБ-500, чудом не сдетонировала. Она попала в землю недалеко от жилого сектора в этом поселке.

«Прибывшие на место саперы изъяли и транспортировали для дальнейшего обезвреживания данный взрывоопасный предмет. Сложность заключалась в том, что в авиабомбе был взрывник, поэтому она могла в любой момент сдетонировать», – отметили спасатели.

удар по Слатино
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Слатино
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, около 06:50 ВС РФ нанесли авиационные удары по поселку Слатино. Два КАБа попали по частному жилищному сектору. Из-под завалов дома спасатели деблокировали 68-летнего мужчину. Еще двое мужчин получили осколочные ранения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2025 в 19:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате утреннего авиаудара по поселку Слатино на Харьковщине пострадали 25 домов, три из них – полностью разрушены.".