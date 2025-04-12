Авиаудар по Слатино: пострадали 25 домов, одна бомба не сдетонировала (фото)

В результате утреннего авиаудара по поселку Слатино на Харьковщине пострадали 25 домов, три из них – полностью разрушены, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Кроме того, повреждения получили критическая инфраструктура и автомобили местных жителей.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что одна из бомб – ФАБ-500, чудом не сдетонировала. Она попала в землю недалеко от жилого сектора в этом поселке.

«Прибывшие на место саперы изъяли и транспортировали для дальнейшего обезвреживания данный взрывоопасный предмет. Сложность заключалась в том, что в авиабомбе был взрывник, поэтому она могла в любой момент сдетонировать», – отметили спасатели.

Напомним, около 06:50 ВС РФ нанесли авиационные удары по поселку Слатино. Два КАБа попали по частному жилищному сектору. Из-под завалов дома спасатели деблокировали 68-летнего мужчину. Еще двое мужчин получили осколочные ранения.