В больнице умер мужчина, получивший ранение из-за атаки БпЛА на Харьков
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил днем 23 апреля, что в больнице умер мужчина, раненный во время обстрела Харькова накануне, во вторник.
«Медики со вчерашнего дня боролись за его жизнь. Соболезнование родным и близким», — написал Синегубов.
В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что мужчина был 1963 года рождения.
Напомним, 22 апреля с около 13:00 в Харькове начали раздаваться взрывы. Областной центр и пригород атаковали «Шахеды». По данным мэра Игоря Терехова, под обстрелом оказались четыре района Харькова. Удары зафиксировали в Киевском, Шевченковском, Слободском и Новобаварском районах. Также «прилеты» были в Дергачах и по открытой территории на границе Дергачевской и Малоданиловской громад. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, атака продолжалась до 13:36. Для ударов по Харькову и пригороду россияне использовали 14 БпЛА, уточнили в облпрокуратуре. Терехов информировал о 10 пострадавших. В Харькове в результате массированной атаки БпЛА возникли пожары.
Читайте также: Последствия ударов БпЛА по Харькову: пятеро в больнице, один тяжелый
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, новости Харькова, Олег Синегубов, умер;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В больнице умер мужчина, получивший ранение из-за атаки БпЛА на Харьков»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 14:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил днем 23 апреля, что в больнице умер мужчина, раненный во время обстрела Харькова накануне, во вторник.".