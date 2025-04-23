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В больнице умер мужчина, получивший ранение из-за атаки БпЛА на Харьков

Происшествия 14:16   23.04.2025
Виктория Яковенко
В больнице умер мужчина, получивший ранение из-за атаки БпЛА на Харьков

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил днем ​​23 апреля, что в больнице умер мужчина, раненный во время обстрела Харькова накануне, во вторник.

«Медики со вчерашнего дня боролись за его жизнь. Соболезнование родным и близким», — написал Синегубов.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что мужчина был 1963 года рождения.

Напомним, 22 апреля с около 13:00 в Харькове начали раздаваться взрывы. Областной центр и пригород атаковали «Шахеды». По данным мэра Игоря Терехова, под обстрелом оказались четыре района Харькова. Удары зафиксировали в Киевском, Шевченковском, Слободском и Новобаварском районах. Также «прилеты» были в Дергачах и по открытой территории на границе Дергачевской и Малоданиловской громад. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, атака продолжалась до 13:36. Для ударов по Харькову и пригороду россияне использовали 14 БпЛА, уточнили в облпрокуратуре. Терехов информировал о 10 пострадавших. В Харькове в результате массированной атаки БпЛА возникли пожары.

Читайте также: Последствия ударов БпЛА по Харькову: пятеро в больнице, один тяжелый

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 14:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил днем ​​23 апреля, что в больнице умер мужчина, раненный во время обстрела Харькова накануне, во вторник.".