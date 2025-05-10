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Новости Харькова — главное за 10 мая: как прошла ночь

Происшествия 07:14   10.05.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 10 мая: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:14

Почти сутки в Харькове нет тревоги

Ночь в Харькове прошла спокойно — воздушную тревогу не объявляли ни разу. Крайний раз сирены выли в 12:43 9 мая — это был отбой. С  тех пор уже 18,5 часа тревог в городе не было — в отличие от области, где сирены включали с  21:22 по 22:12. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

В этом промежутке времени скоростные цели ВС ВСУ фиксировали над территорией Запорожской области — в сторону Днепропетровской. В течение ночи в Украине тревогу объявляли из-за пусков КАБов тактической авиацией по Сумской и Донецкой областям. По состоянию на 07:14 в большинстве регионов страны — отбой.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 07:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".