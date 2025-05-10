Новости Харькова — главное за 10 мая: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:14
Почти сутки в Харькове нет тревоги
Ночь в Харькове прошла спокойно — воздушную тревогу не объявляли ни разу. Крайний раз сирены выли в 12:43 9 мая — это был отбой. С тех пор уже 18,5 часа тревог в городе не было — в отличие от области, где сирены включали с 21:22 по 22:12. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.
В этом промежутке времени скоростные цели ВС ВСУ фиксировали над территорией Запорожской области — в сторону Днепропетровской. В течение ночи в Украине тревогу объявляли из-за пусков КАБов тактической авиацией по Сумской и Донецкой областям. По состоянию на 07:14 в большинстве регионов страны — отбой.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 07:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".