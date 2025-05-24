Новости Харькова — главное за 24 мая: как прошла ночь

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07:50

Ночью над Украиной кружили «Шахеды», утром тревогу возобновили

Воздушная тревога в Харькове длилась с 20:39 по 05:08 (в области на полчаса дольше — с 20:01). А утром ее возобновили в 07:38. Причиной, по которой изначально объявили тревогу была угроза атаки российскими ракетами с юга. Следом в небе появились «Шахеды». Хотя они долго кружили в соседней Сумской области, по Харьковщине отбой не давали. Целью большинства БпЛА, исходя из сообщений ВС ВСУ был Киев. Столицу об опасности за ночь предупреждали неоднократно. О появлении БпЛА над Харьковщиной Воздушные силы сообщили после трех часов ночи.

Утренняя тревога вновь связана с беспилотниками. По состоянию на 07:50 их фиксируют в Полтавской области. Также ВС ВСУ предупредили об угрозе применения врагом авиационных средств поражения.