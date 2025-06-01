Новости Харькова — главное за 1 июня: ночная атака БпЛА, новые угрозы РФ
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
8:45
Россияне пытались прорвать оборону возле Липцев — утренняя сводка Генштаба
▪️На Харьковском направлении оккупанты шесть раз пытались прорвать оборонные рубежи в сторону населенного пункта Липцы и вблизи Волчанска, Западного, Волчанских Хуторов.
▪️На Купянском направлении было десять атак военных РФ. Защитники отражали штурмовые действия в районах населенных пунктов Песчаное, Степовая Новоселовка и Загрызово.
«Враг проводил штурмовые действия на мотоциклах возле Степовой Новоселовки. Успехов не имел, техника уничтожена. Также отбита атака возле Песчаного», — уточнили в ОСГВ „Хортица“.
▪️На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, россияне атаковали 18 раз, в частности в районе Нового Мира на Харьковщине.
8:15
13 БпЛА типа «Герань-2» атаковали ночью Изюмский, Лозовской и Купянский районы
Как информирует начальник ХОВА Олег Синегубов:
▪️В городе Балаклея БпЛА попал в землю рядом с частным домом. Повреждены частное домовладение, многоквартирный одноэтажный дом и автомобиль.
▪️В городе Лозовая в результате попадания БпЛА горела кровля мастерской учебного заведения. Женщина испытала острую реакцию на стресс. Также повреждено остекление окон общежития, кафе и многоквартирного дома.
▪️ В поселке Великий Бурлук в результате попадания БпЛА вспыхнул второй этаж админздания. Повреждено остекление окон поселкового совета и автомобиль.
▪️ В городе Изюм в результате попадания БпЛА горело складское здание.
▪️ В селе Бунаково в результате падения БпЛА повреждена ЛЭП.
8:02
В РФ снова заявили, что Украина может потерять Харьков — анализ ISW
Аналитики оценили заявление председателя комитета Госдумы РФ Андрея Картаполова, что Украина якобы потеряет Харьков, Сумы, Одессу, Днепр и Запорожье, если «будет затягивать мирное урегулирование».
«Россия может незаконно объявить Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области аннексированными, особенно если войска РФ начнут наступления с целью захвата этих региональных центров. Примечательно, что Россия не оккупировала — и до сих пор не оккупирует — город Запорожье, когда Кремль аннексировал Запорожскую область в сентябре 2022 года. Заявление Картаполова указывает на то, что Россия имеет территориальные амбиции за пределами Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей — в соответствии с призывами чиновников РФ к захвату Сум, заявлениями о том, что Харьков и Одесса являются «русскими» городами, и усилением риторики о якобы исторических связях РФ с «Новороссией», — считают в Институте.
ISW продолжает оценивать, что Путин хочет продолжать постепенное ползучее продвижение.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 08:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".