Live
  • Вс 01.06.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.53
  • EUR 46.8

Новости Харькова — главное за 1 июня: ночная атака БпЛА, новые угрозы РФ

Общество 08:45   01.06.2025
Елена Нагорная
Новости Харькова — главное за 1 июня: ночная атака БпЛА, новые угрозы РФ Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

8:45

Россияне пытались прорвать оборону возле Липцев — утренняя сводка Генштаба

▪️На Харьковском направлении оккупанты шесть раз пытались прорвать оборонные рубежи в сторону населенного пункта Липцы и вблизи Волчанска, Западного, Волчанских Хуторов.

▪️На Купянском направлении было десять атак военных РФ. Защитники отражали штурмовые действия в районах населенных пунктов Песчаное, Степовая Новоселовка и Загрызово.

«Враг проводил штурмовые действия на мотоциклах возле Степовой Новоселовки. Успехов не имел, техника уничтожена. Также отбита атака возле Песчаного», — уточнили в ОСГВ „Хортица“.

▪️На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, россияне атаковали 18 раз, в частности в районе Нового Мира на Харьковщине.

8:15

13 БпЛА типа «Герань-2» атаковали ночью Изюмский, Лозовской и Купянский районы

Как информирует начальник ХОВА Олег Синегубов:

▪️В городе Балаклея БпЛА попал в землю рядом с частным домом. Повреждены частное домовладение, многоквартирный одноэтажный дом и автомобиль.

▪️В городе Лозовая в результате попадания БпЛА горела кровля мастерской учебного заведения. Женщина испытала острую реакцию на стресс. Также повреждено остекление окон общежития, кафе и многоквартирного дома.

▪️ В поселке Великий Бурлук в результате попадания БпЛА вспыхнул второй этаж админздания. Повреждено остекление окон поселкового совета и автомобиль.

▪️ В городе Изюм в результате попадания БпЛА горело складское здание.

▪️ В селе Бунаково в результате падения БпЛА повреждена ЛЭП.

8:02

В РФ снова заявили, что Украина может потерять Харьков — анализ ISW

Аналитики оценили заявление председателя комитета Госдумы РФ Андрея Картаполова, что Украина якобы потеряет Харьков, Сумы, Одессу, Днепр и Запорожье, если «будет затягивать мирное урегулирование».

«Россия может незаконно объявить Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области аннексированными, особенно если войска РФ начнут наступления с целью захвата этих региональных центров. Примечательно, что Россия не оккупировала — и до сих пор не оккупирует — город Запорожье, когда Кремль аннексировал Запорожскую область в сентябре 2022 года. Заявление Картаполова указывает на то, что Россия имеет территориальные амбиции за пределами Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей — в соответствии с призывами чиновников РФ к захвату Сум, заявлениями о том, что Харьков и Одесса являются «русскими» городами, и усилением риторики о якобы исторических связях РФ с «Новороссией», — считают в Институте.

ISW продолжает оценивать, что Путин хочет продолжать постепенное ползучее продвижение.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В РФ вновь заявили, что Украина может потерять Харьков: оценка ISW
В РФ вновь заявили, что Украина может потерять Харьков: оценка ISW
01.06.2025, 07:31
Новости Харькова — главное за 1 июня: ночная атака БпЛА, новые угрозы РФ
Новости Харькова — главное за 1 июня: ночная атака БпЛА, новые угрозы РФ
01.06.2025, 08:45
Очередная атака дронов: что стало целями БпЛА этой ночью, сообщил Синегубов
Очередная атака дронов: что стало целями БпЛА этой ночью, сообщил Синегубов
01.06.2025, 08:14
Небольшой дождь: прогноз погоды на первый день лета в Харькове и области
Небольшой дождь: прогноз погоды на первый день лета в Харькове и области
31.05.2025, 20:51
Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать
Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать
30.05.2025, 10:51
Россияне пытались прорвать оборону возле Липцев — утренняя сводка Генштаба
Россияне пытались прорвать оборону возле Липцев — утренняя сводка Генштаба
01.06.2025, 08:39

Новости по теме:

21:54
Новости Харькова — главное за 28 мая: налет БпЛА на Васищево, смерть Потимкова
22:01
Новости Харькова – главное за 18 мая: смерть в РТЦК, наполнение водохранилища
16:45
Новости Харькова — главное за 11 мая: четверо раненых, атаки россиян на фронте
21:49
Новости Харькова – главное 7 мая: приговор «кроту», больница в Изюме за 1 млрд
20:49
Новости Харькова – главное за 4 мая: пожар возле Изюма, закрыт зоопарк

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 1 июня: ночная атака БпЛА, новые угрозы РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 08:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".