Новости Харькова — главное за 1 июня: ночная атака БпЛА, новые угрозы РФ

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

8:45

Россияне пытались прорвать оборону возле Липцев — утренняя сводка Генштаба

▪️На Харьковском направлении оккупанты шесть раз пытались прорвать оборонные рубежи в сторону населенного пункта Липцы и вблизи Волчанска, Западного, Волчанских Хуторов.

▪️На Купянском направлении было десять атак военных РФ. Защитники отражали штурмовые действия в районах населенных пунктов Песчаное, Степовая Новоселовка и Загрызово.

«Враг проводил штурмовые действия на мотоциклах возле Степовой Новоселовки. Успехов не имел, техника уничтожена. Также отбита атака возле Песчаного», — уточнили в ОСГВ „Хортица“.

▪️На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, россияне атаковали 18 раз, в частности в районе Нового Мира на Харьковщине.

8:15

13 БпЛА типа «Герань-2» атаковали ночью Изюмский, Лозовской и Купянский районы

Как информирует начальник ХОВА Олег Синегубов:

▪️В городе Балаклея БпЛА попал в землю рядом с частным домом. Повреждены частное домовладение, многоквартирный одноэтажный дом и автомобиль.

▪️В городе Лозовая в результате попадания БпЛА горела кровля мастерской учебного заведения. Женщина испытала острую реакцию на стресс. Также повреждено остекление окон общежития, кафе и многоквартирного дома.

▪️ В поселке Великий Бурлук в результате попадания БпЛА вспыхнул второй этаж админздания. Повреждено остекление окон поселкового совета и автомобиль.

▪️ В городе Изюм в результате попадания БпЛА горело складское здание.

▪️ В селе Бунаково в результате падения БпЛА повреждена ЛЭП.

8:02

В РФ снова заявили, что Украина может потерять Харьков — анализ ISW

Аналитики оценили заявление председателя комитета Госдумы РФ Андрея Картаполова, что Украина якобы потеряет Харьков, Сумы, Одессу, Днепр и Запорожье, если «будет затягивать мирное урегулирование».

«Россия может незаконно объявить Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области аннексированными, особенно если войска РФ начнут наступления с целью захвата этих региональных центров. Примечательно, что Россия не оккупировала — и до сих пор не оккупирует — город Запорожье, когда Кремль аннексировал Запорожскую область в сентябре 2022 года. Заявление Картаполова указывает на то, что Россия имеет территориальные амбиции за пределами Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей — в соответствии с призывами чиновников РФ к захвату Сум, заявлениями о том, что Харьков и Одесса являются «русскими» городами, и усилением риторики о якобы исторических связях РФ с «Новороссией», — считают в Институте.

ISW продолжает оценивать, что Путин хочет продолжать постепенное ползучее продвижение.