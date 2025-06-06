Новости Харькова — главное за 6 июня: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:00
«Рискуя собственной жизнью», боролись с огнем спасатели – подробности от ГСЧС
В утренней сводке за 6 июня в облуправлении ГСЧС в Харьковской области рассказали, как прошли сутки на Харьковщине. Всего за сутки у спасателей было 39 выездов. В Харьковской области начались 23 пожара, четыре из них – из-за российских ударов. Возгорания были в Изюмском и Купянском районах.
«В результате сбросов с российских FPV-дронов по г. Купянск возникли пожары в частном секторе, пострадала 74-летняя женщина. Горели частный дом, автомобиль и хозяйственные постройки. С огнем, рискуя собственной жизнью из-за постоянной угрозы повторных вражеских обстрелов, боролись 13 спасателей ГСЧС на 4 единицах техники», – уточнили пожарные.
Также семь пожаров потушили в природных экосистемах Харьковщины. Кроме того, пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 109 единиц взрывоопасных предметов.
07:03
Враг атаковал Украину КАБами, крылатыми ракетами и беспилотниками, тревога длилась всю ночь
Тревогу в Харькове и области объявили в 23:01. По данным Воздушных Сил ВСУ, в соседнем регионе, на Сумщине, появились российские БпЛА.
После чего беспилотники начали атаковать и другие регионы на востоке, севере и юге страны. Вскоре защитники неба предупредили, что враг еще и запустил ракеты. А уже в 00:56 вся Украина стала «красной».
После 02:00 оккупанты запустили баллистику. В 02:28 угроза обстрела возникла и для Харьковщины.
До самого утра враг атаковал города разным типом вооружения – КАБами, крылатыми ракетами и беспилотниками. В 06:10 украинские военные вновь зафиксировали активность вражеской авиации на северо-востоке.
По состоянию на 07:03 тревога на Харьковщине все еще актуальна.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 08:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".