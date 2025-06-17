Новости Харькова — главное за 17 июня: «тревожная» ночь, обстрелы, бои

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:56

Россияне опять терроризировали Купянский район, есть раненые – Синегубов

Утром 17 июня начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковщины.

По его данным, под ударом оказались два населенных пункта Купянского района.

«В г. Купянск пострадали 69-летний мужчина и 66-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.

Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения:

▪️ 5 КАБ;

▪️ 1 БпЛА типа «Шахед».

«В Купянском районе повреждены 10 частных домов, многоквартирный дом (г. Купянск, пос. Купянск-Узловой)», – уточнил Синегубов.

08:34

Генштаб: восемь боев было за сутки на Харьковщине, где атаковал враг

Утром 17 июня Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском (ранее – Харьковском) направлении россияне наступали четыре раза. На Купянском – зафиксировали четыре боя около Степовой Новоселовки, Загрызово, Голубовки и Петропавловки.

«По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 56 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 110 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3226 дронов-камикадзе и осуществили 5481 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 96 — из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

08:09

Ночью в огне погиб мужчина, еще один получил отравление – пожар в Харькове

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, смертельный пожар начался в ночь на 17 июня в 03:36.

«Во время тушения другого пожара, который возник в 03:36 17 июня в частном доме на ул. Дорошенко в Шевченковском районе Харькова, обнаружено тело погибшего мужчины, 1965 года рождения, еще один 55-летний мужчина получил отравление угарным газом», – уточнили спасатели.

Еще один пожар начался накануне в Новобаварском районе. Там горел гаражный кооператив. В результате 52-летний мужчина также отравился угарным газом.

Всего же, добавили в ГСЧС, за сутки у спасателей был 21 выезд, семь из них – на ликвидацию пожаров.

07:02

Тревога на Харьковщине беспрерывно длилась всю ночь: чем россияне атаковали регион

Тревога в Харькове и области прозвучала в 21:01 – в соседней, Полтавской, области появился российский БпЛА.

Уже через час, в 21:50, дроны кружили и над Харьковщиной.

В 01:28 вся Украина «покраснела» – на аэродроме «Оленья» в Мурманской области заметили активность двух бортов Ту-95 МС.

В течение ночи россияне запускали крылатые ракеты и беспилотники. Под угрозой оказались регионы в разных частях Украины. Также ВСУ предупреждали об опасности и для Киева. Отбой в Харькове и области объявили уже утром – в 05:16. Таким образом, тревога на Харьковщине беспрерывно длилась больше восьми часов.