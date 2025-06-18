Новости Харькова — главное за 18 июня: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:04
Ночью над Харьковщиной летали дроны – ВСУ
В 02:12 в Харькове и области прозвучала тревога. Тогда же в Воздушных силах ВСУ сообщили о российских беспилотниках в Харьковской области.
Спустя некоторое время БпЛА взяли курс на Донецкую область.
В 03:44 прозвучал отбой, но ненадолго. Уже в 03:57 тревогу возобновили. Вначале защитники неба вновь зафиксировали дроны над Харьковщиной, затем – активность авиации на востоке.
В 06:02 дали отбой тревоги.
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 07:04;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".