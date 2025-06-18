Новости Харькова — главное за 18 июня: как прошла ночь

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07:04

Ночью над Харьковщиной летали дроны – ВСУ

В 02:12 в Харькове и области прозвучала тревога. Тогда же в Воздушных силах ВСУ сообщили о российских беспилотниках в Харьковской области.

Спустя некоторое время БпЛА взяли курс на Донецкую область.

В 03:44 прозвучал отбой, но ненадолго. Уже в 03:57 тревогу возобновили. Вначале защитники неба вновь зафиксировали дроны над Харьковщиной, затем – активность авиации на востоке.

В 06:02 дали отбой тревоги.