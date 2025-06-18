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Новости Харькова — главное за 18 июня: как прошла ночь

Украина 07:04   18.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 18 июня: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:04

Ночью над Харьковщиной летали дроны – ВСУ

В 02:12 в Харькове и области прозвучала тревога. Тогда же в Воздушных силах ВСУ сообщили о российских беспилотниках в Харьковской области. 

Спустя некоторое время БпЛА взяли курс на Донецкую область. 

В 03:44 прозвучал отбой, но ненадолго. Уже в 03:57 тревогу возобновили. Вначале защитники неба вновь зафиксировали дроны над Харьковщиной, затем – активность авиации на востоке. 

В 06:02 дали отбой тревоги.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 07:04;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".