Что нужно, чтобы жители Харькова вернулись домой, Терехов рассказал европейцам

Мэр Харькова поделился информацией о ситуации в городе и его потребностях в интервью «Radio24 – ilsole24ore». Подробности сообщила пресс-служба мэрии.

«Чтобы вернуть людей из Европы, из других городов Украины, и дать возможность нормально жить тем, кто переехал в другие районы Харькова, нам нужно восстановление. Нельзя ждать: вот закончится война – тогда будем отстраивать. Мы не можем потерять людей», — сказал в частности городской голова.

Терехов отметил, что сейчас в Харькове без крова остались более 160 тысяч жителей. В городе — значительный объем разрушений. При этом призвал международных партнеров не ждать завершения войны для того, чтобы помочь с восстановлением.

«Да, есть риски повторных прилетов, и у нас, к сожалению, есть такие случаи. Но если мы не будем этого делать (восстанавливать — Ред.), то потеряем веру людей в дальнейшую жизнь и просто будем защищать пустые территории», – считает мэр Харькова.

Напомним, Игорь Терехов находится в Риме, где 10 и 11 июля проходит Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2025). Мэр возглавляет делегацию Харькова. Подводя итоги первого дня мероприятия, Терехов сообщил, что удалось привлечь 10 миллионов евро на развитие энергетической инфраструктуры Харькова; расширить партнерство в сфере водоснабжения города с Японским агентством международного сотрудничества (JICA); договориться с представителями Швейцарии о продолжении инициативы по установке в городе окон (речь идет о еще 32 тысячах стеклопакетов).