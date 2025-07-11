Що потрібно, щоб мешканці Харкова повернулися додому, Терехов розповів у ЄС
Мер Харкова поділився інформацією про ситуацію в місті та його потреби в інтерв’ю “Radio24 – ilsole24ore”. Подробиці повідомила пресслужба мерії.
“Щоб повернути людей з Європи, з інших міст України, і дати можливість нормально жити тим, хто переїхав у інші райони Харкова, нам потрібна відбудова. Не можна чекати: ось закінчиться війна – тоді будемо відбудовувати. Ми не можемо втратити людей”, – сказав зокрема міський голова.
Терехов зазначив, що зараз у Харкові без даху над головою залишилося понад 160 тисяч мешканців. У місті – значний обсяг руйнувань. При цьому закликав міжнародних партнерів не чекати на завершення війни для того, щоб допомогти з відновленням.
“Так, є ризики повторних прильотів, і ми, на жаль, маємо такі випадки. Але якщо ми не будемо цього робити, то втратимо віру людей у подальше життя і просто будемо захищати порожні території”, – вважає мер Харкова.
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Нагадаємо, Ігор Терехов знаходиться в Римі, де 10 та 11 липня відбувається Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2025). Мер очолює делегацію Харкова. Підбиваючи підсумки першого дня заходу, Терехов повідомив, що вдалося залучити 10 мільйонів євро на розвиток енергетичної інфраструктури Харкова; розширити партнерство у сфері водопостачання міста з Японською агенцією міжнародного співробітництва (JICA); домовитися з представниками Швейцарії про продовження ініціативи щодо встановлення у місті вікон (йдеться ще про 32 тисячі склопакетів).
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 18:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова поділився інформацією про ситуацію в місті та його потреби в інтерв’ю “Radio24 – ilsole24ore”. Подробиці повідомила пресслужба мерії".