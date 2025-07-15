До +33: прогноз погоды в Харькове и области на 16 июля

В среду, 16 июля, ночью на Харьковщине осадки не прогнозируют. Днем по области местами небольшой кратковременный дождь, гроза, в Харькове — без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 19 до 21 градуса, днем — от 29 до 31, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 16 до 21 градуса, дневная — от 28 до 33.

Ветер северо-западный — 7-12 м/с.

Напомним, вечером 12 июля Харьковщину накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Из-за непогоды погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе семилетняя девочка. Позже в мэрии проинформировали: в Харькове насчитали почти 1,2 тысячи поваленных деревьев и столько же ветвей.