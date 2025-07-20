Новости Харькова – главное за 20 июля: атака Изюма БпЛА, что на фронтах

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

9:05

17 БпЛА типа «Герань-2» и двумя FPV-дронами атаковали военные РФ Харьковскую область в течение минувших суток — Синегубов

Ударам подверглись пять населенных пунктов, пострадали шесть человек.

«В Купянске пострадали мужчины 45, 59 и 73 лет, в селе Нечволодовка Кондрашевской громады пострадал 42-летний мужчина, в Изюме пострадали 50-летняя и 76-летняя женщины», — проинформировал начальник ХОВА.

В селе Семеновка Шевченковской громады повреждены три грузовых и четыре легковых автомобиля.

8:39

Десять раз атаковали за минувшие сутки на Харьковщине россияне — Генштаб ВСУ

▪️На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Строевка, Липцы и Старица.

▪️На Купянском направлении украинские защитники отражали четыре штурма ВС РФ в районах Голубовки и Загрызово.

8:20

Ночью российские БпЛА атаковали Изюм

Было четыре беспилотника. Один из них попал в двухэтажный жилой дом на улице Школьной. Поврежден второй этаж, пострадали два человека, сообщают в ГВА.

Еще три БпЛА ударили по нежилому зданию на улице Кременецкий Квартал. Повреждено домовладение, возник пожар, сведений о пострадавших не поступало.

8:15

Ни на одном из направлений на Харьковщине 19 июля российские военные не имели подтвержденного продвижения — ISW

▪️На севере Харьковской области ВС РФ атаковали вблизи Липцев, Волчанска и Старицы.

▪️Что касается направления на Великий Бурлук, то российские милблогеры утверждали, что войска РФ продвинулись вблизи Дегтярного и от Мелового до Хатнего и Амбарного. Аналитики это не подтверждают.

▪️Кроме того, ISW не подтверждает заявления россиян о продвижении на Купянском направлении от Двуречной в сторону Кутьковки и на северо-запад от Степовой Новоселовки. Также аналитики не могут подтвердить продвижение вблизи Степовой Новоселовки украинских защитников.

▪️Ни российские, ни украинские источники не сообщали об активности на Боровском направлении.