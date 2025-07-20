Новини Харкова – головне за 20 липня: атака Ізюма БпЛА, що на фронтах

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

9:05

17 БпЛА типу «Герань-2» та двома FPV-дронами атакували військові РФ Харківщину протягом минулої доби – Синєгубов

Ударів зазнали п’ять населених пунктів, постраждали шість людей.

“У Куп’янську постраждали чоловіки 45, 59 і 73 років, у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 42-річний чоловік, в Ізюмі постраждали 50-річна і 76-річна жінки”, – поінформував начальник ХОВА.

У селі Семенівка Шевченківської громади пошкоджені три вантажні і чотири легкові автомобілі.

8:39

Десять разів атакували минулої доби на Харківщині росіяни – Генштаб ЗСУ

▪️На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак супротивника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Липці та Стариця.

▪️На Куп’янському напрямку українські захисники відбивали чотири штурми ЗС РФ у районах Голубівки та Загризового.

8:20

Вночі російські БпЛА атакували Ізюм

Було чотири безпілотники. Один із них влучив у двоповерховий житловий будинок на вулиці Шкільній. Пошкоджений другий поверх, постраждали дві людини, повідомляють у МВА.

Ще три БпЛА вдарили по нежитловій будівлі на вулиці Крем’янецький Квартал. Пошкоджене домоволодіння, виникла пожежа, відомостей про постраждалих не надходило.

8:15

На жодному з напрямків на Харківщині 19 липня російські військові не мали підтвердженого просування – ISW

▪️На півночі Харківської області ЗС РФ атакували поблизу Липців, Вовчанська та Стариці.

▪️Що стосується напрямку на Великий Бурлук, то російські мілблогери стверджували, що війська РФ просунулися поблизу Дігтярного та від Мілового до Хатнього та Амбарного. Аналітики це не підтверджують.

▪️Крім того, ISW не підтверджує заяви росіян про просування на Куп’янському напрямку з Дворічної у бік Кутьківки та на північний захід від Степової Новоселівки. Також аналітики не можуть підтвердити просування поблизу Степової Новоселівки українських захисників.

▪️Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про активність на Борівському напрямку.