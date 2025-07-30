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Россияне заявили, что Купянск становится «серой» зоной – что говорят в ISW

Украина 07:16   30.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне заявили, что Купянск становится «серой» зоной – что говорят в ISW

О том, есть ли изменения на линии фронта на Харьковщине, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

В частности, аналитики не подтверждают информацию российских блогеров о том, что ВС РФ якобы продвинулись в Волчанске.

«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись в пределах и западнее Волчанска (к северо-востоку от Харькова), а также в направлении Синельниково (к северо-востоку от Харькова)», – уточнили эксперты.

Также аналитики опровергли информацию врага о том, что Купянск постепенно превращается в «серую» зону. На данный момент, отметили в ISW, город полностью под контролем украинских военных.

«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские диверсионно-разведывательные группы продвигаются в Купянск, и что Купянск превращается в оспариваемую «серую» зону. Начальник военной администрации Купянского района Андрей Канашевич заявил 29 июля, что российские диверсионно-разведывательные группы действуют непосредственно к северу и северо-востоку от Купянска вблизи Радьковки и Мирного соответственно, но еще не продвинулись до самого Купянска», – акцентировали в Институте изучения войны.

Также ВС РФ продолжили атаковать на Великобурлукском направлении около Мелового.

«Российский блогер утверждал, что украинские войска пытались контратаковать юго-западнее Чугуновки и близ Зарубинки (оба к северо-востоку от Великого Бурлука)», – добавили в ISW.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 07:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, есть ли изменения на линии фронта на Харьковщине, рассказали в Институте изучения войны (ISW).".