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Росіяни заявили, що Куп’янськ стає “сірою” зоною – що говорять в ISW

Україна 07:16   30.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни заявили, що Куп’янськ стає “сірою” зоною – що говорять в ISW

Чи є зміни на лінії фронту на Харківщині, розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики не підтверджують інформацію російських блогерів про те, що ЗС РФ нібито просунулись у Вовчанську.

“Непідтверджені заяви: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися в межах та на захід від Вовчанська (на північний схід від Харкова), а також у напрямку Синельникового (на північний схід від Харкова)”, – уточнили експерти.

Також аналітики спростували інформацію ворога про те, що Куп’янськ поступово перетворюється на “сіру” зону. Наразі, зазначили в ISW, місто повністю під контролем українських військових.

“Непідтверджені заяви: російські блогери стверджували, що російські диверсійно-розвідувальні групи просуваються до Куп’янська, і що Куп’янськ перетворюється на спірну «сіру» зону. Начальник військової адміністрації Куп’янського району Андрій Канашевич заявив 29 липня, що російські диверсійно-розвідувальні групи діють безпосередньо на північ та північний схід від Куп’янська поблизу Радьківки та Мирного відповідно, але ще не просунулися до самого Куп’янська”, – наголосили в Інституті вивчення війни.

Також ЗС РФ продовжили атакувати на Великобурлуцькому напрямку біля Мілового.

“Російський блогер стверджував, що українські війська намагалися контратакувати на південний захід від Чугунівки та поблизу Зарубинки (обидва на північний схід від Великого Бурлука)”, – додали в ISW.

Читайте також: Два вибухи пролунали у Харкові: вдарили «Шахедами», постраждалі (оновлено)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 07:16;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи є зміни на лінії фронту на Харківщині, розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).".