Новости Харькова — главное за 6 сентября: как прошла ночь

Фронт 06:43   06.09.2025
Виктория Яковенко
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:43

Угроза БпЛА «Молния» и пуски КАБ – причины тревог на Харьковщине ночью

Сирена звучала в регионе около 01:30. Мониторинговые каналы сообщали о БпЛА «Молния», которая летела в направлении поселка Питомник Харьковского района.

Отбой в Харькове раздался уже в 01:52.

Уже к утру, после 04:20, тревогу объявили в Чугуевском, Изюмском и Купянском районах. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину.

В Харькове тревогу объявляли в 06:06. Снова была угроза «Молнии». Через десять минут уже звучал отбой.

Читайте также: Новости Харькова — главное 5 сентября: успехи РФ, нападение на работника ТЦК

