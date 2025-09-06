Новости Харькова — главное за 6 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:43

Угроза БпЛА «Молния» и пуски КАБ – причины тревог на Харьковщине ночью

Сирена звучала в регионе около 01:30. Мониторинговые каналы сообщали о БпЛА «Молния», которая летела в направлении поселка Питомник Харьковского района.

Отбой в Харькове раздался уже в 01:52.

Уже к утру, после 04:20, тревогу объявили в Чугуевском, Изюмском и Купянском районах. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину.

В Харькове тревогу объявляли в 06:06. Снова была угроза «Молнии». Через десять минут уже звучал отбой.