Новини Харкова — головне за 6 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:43

Загроза БпЛА «Молния» та пуски КАБ – причини тривог на Харківщині вночі

Сирена звучала в регіоні близько 01:30. Моніторингові канали повідомляли про БпЛА «Молния», яка летіла у напрямку селища Питомник Харківського району.

Відбій у Харкові пролунав вже о 01:52.

Вже під ранок, після 04:20, тривогу оголосили у Чугуївському, Ізюмському та Куп’янському районах. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину.

У Харкові тривогу оголошували о 06:06. Знову була загроза «Молнии». За десять хвилин вже звучав відбій.