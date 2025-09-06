Новини Харкова — головне за 6 вересня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:43
Загроза БпЛА «Молния» та пуски КАБ – причини тривог на Харківщині вночі
Сирена звучала в регіоні близько 01:30. Моніторингові канали повідомляли про БпЛА «Молния», яка летіла у напрямку селища Питомник Харківського району.
Відбій у Харкові пролунав вже о 01:52.
Вже під ранок, після 04:20, тривогу оголосили у Чугуївському, Ізюмському та Куп’янському районах. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину.
У Харкові тривогу оголошували о 06:06. Знову була загроза «Молнии». За десять хвилин вже звучав відбій.
Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, ВС ВСУ, КАБ, молния, ніч, новини Харкова, повітряна тривога, фронт;
Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2025 в 06:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко