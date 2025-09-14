Главные события в Харькове и области 14 сентября: итоги дня
DeepState заявляет о новом продвижении россиян на севере Купянска, а ОСГВ «Днепр» подтверждает лишь наличие в городе ДРГ противника. Из-за ночного ЧП на железной дороге на Киевщине поезд №73 Харьков-Перемышль совершил аварийную остановку, после чего десятки других поездов поехали в объезд поврежденного участка. Харьков очень серьезно готовится к возможным новым обстрелам энергетической инфраструктуры этой осенью и зимой.
DeepState снова заявил о продвижении российских войск в Купянске
Аналитики проекта DeepState утром 14 сентября обновили карту боевых действий, вновь расширив зону контроля военных РФ в северной части Купянска. Хотя накануне в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в городе и его окрестностях под контролем украинских защитников. Спикер ОСГВ «Днепр» Алексей Бельский подтвердил, что российские военные в Купянске есть, но, по его словам, это ДРГ, которые проникали в город преимущественно в гражданской одежде и теперь их сложно обнаружить среди местных жителей. Проводятся антидиверсионные операции, россиян ищут. Местные жители, которые остаются в Купянске и действительно мешают защитникам в полной мере выполнять тактические задачи, это преимущественно пожилые и маломобильные люди, пояснил в эфире телеканала «Эспрессо» начальник ГВА Андрей Беседин. По его словам, они «фактически поставили на себе крест».
Видео телеканала «Эспрессо»
О значительных потерях РФ в Купянске президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.
Десятки поездов опаздывали утром из-за ЧП в Киевской области, среди них харьковские
Пассажирский поезд №73 Харьков-Перемышль ночью совершил аварийную остановку в Фастовском районе Киевской области. По данным источников «Зеркала недели», в районе села Калиновка произошла детонация боеприпасов во время их перевозки по железной дороге. Как сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, повреждение железнодорожной инфраструктуры произошло «в связи с чрезвычайным происшествием». Был организован трансфер пассажиров поезда №73 в Киев: первой части автобусом, остальных впоследствии – поездом, который отправился дальше по измененному маршруту. Три женщины испытали острую реакцию на стресс. В Перемышль поезд №73 отправился около 4 часов утра.
Видео: глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский
О возможных задержках до двух-трех часов поездов, которые пустили в объезд поврежденного участка, предупредили в «Укрзалізниці».
Готов ли Харьков к возможным новым обстрелам энергосистемы, ответил Терехов
К возможным новым обстрелам энергетической инфраструктуры этой осенью и зимой Харьков готовится «очень серьезно», заверил в эфире нацмарафона городской голова Игорь Терехов. По его словам, мэрия просчитывает различные сценарии и в соответствии с ними готовит планы действий. Также различные сценарии горсовет прорабатывает, в частности, по отопительному сезону.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Водитель Renault влетел в столб в Харькове и погиб, его пассажиры в больнице
Названа средняя зарплата на Харьковщине, сравнение с другими областями
Сколько домов уже восстановили в Харькове из запланированных на 2025-й
