Головні події в Харкові та області 14 вересня: підсумки дня

Події 22:00   14.09.2025
Олена Нагорна
Головні події в Харкові та області 14 вересня: підсумки дня

DeepState заявляє про нове просування росіян на півночі Куп’янська, а ОСУВ «Дніпро» підтверджує лише наявність у місті ДРГ супротивника. Через нічну НП на залізниці на Київщині потяг №73 Харків-Перемишль здійснив аварійну зупинку, після чого десятки інших поїздів поїхали в об’їзд пошкодженої ділянки. Харків дуже серйозно готується до можливих нових обстрілів енергетичної інфраструктури цієї осені та взимку.

DeepState знову заявив про просування російських військ у Куп’янську

Аналітики проєкту DeepState вранці 14 вересня оновили карту бойових дій, знову розширивши зону контролю військових РФ у північній частині Куп’янська. Хоча напередодні у Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація у місті та на його околицях під контролем українських захисників. Речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський підтвердив, що російські військові у Куп’янську є, але, за його словами, це ДРГ, які проникали в місто переважно у цивільному одязі й тепер їх важко знайти серед місцевих мешканців. Проводяться антидиверсійні операції, росіян шукають. Місцеві жителі, які залишаються у Куп’янську та справді заважають захисникам повною мірою виконувати тактичні завдання, це переважно літні та маломобільні люди, пояснив в етері телеканалу «Еспресо» начальник МВА Андрій Беседін. За його словами, вони “фактично поставили на собі хрест”.

Відео телеканалу «Еспресо»

Про значні втрати РФ у Куп’янську президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Десятки поїздів запізнювалися вранці через НП у Київській області, серед них харківські

Пасажирський поїзд №73 Харків-Перемишль вночі здійснив аварійну зупинку у Фастівському районі Київської області. За даними джерел «Дзеркала тижня», в районі села Калинівка сталася детонація боєприпасів під час їхнього перевезення залізницею. Як повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, пошкодження залізничної інфраструктури сталося «у зв’язку з надзвичайною подією». Було організовано трансфер пасажирів поїзда №73 до Києва: першої частини автобусом, решти згодом – поїздом, який вирушив далі зміненим маршрутом. Три жінки зазнали гострої реакції на стрес. До Перемишля поїзд №73 вирушив близько 4-ї години ранку.

Відео: голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський

Про можливі затримки до двох-трьох годин поїздів, які пустили в об’їзд пошкодженої ділянки, попередили в “Укрзалізниці”.

Чи готовий Харків до можливих нових обстрілів енергосистеми, відповів Терехов

До можливих нових обстрілів енергетичної інфраструктури цієї осені та взимку Харків готується «дуже серйозно», запевнив в етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов. За його словами, мерія прораховує різні сценарії та відповідно до них готує плани дій. Також різні сценарії міськрада опрацьовує, зокрема, щодо опалювального сезону.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне:

Водій Renault влетів у стовп у Харкові та загинув, його пасажири у лікарні

Названа середня зарплата на Харківщині, порівняння з іншими областями

Скільки будинків вже відновили у Харкові із запланованих на 2025-й 

Автор: Олена Нагорна
