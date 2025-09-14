Головні події в Харкові та області 14 вересня: підсумки дня

DeepState заявляє про нове просування росіян на півночі Куп’янська, а ОСУВ «Дніпро» підтверджує лише наявність у місті ДРГ супротивника. Через нічну НП на залізниці на Київщині потяг №73 Харків-Перемишль здійснив аварійну зупинку, після чого десятки інших поїздів поїхали в об’їзд пошкодженої ділянки. Харків дуже серйозно готується до можливих нових обстрілів енергетичної інфраструктури цієї осені та взимку.

Аналітики проєкту DeepState вранці 14 вересня оновили карту бойових дій, знову розширивши зону контролю військових РФ у північній частині Куп’янська. Хоча напередодні у Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація у місті та на його околицях під контролем українських захисників. Речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський підтвердив, що російські військові у Куп’янську є, але, за його словами, це ДРГ, які проникали в місто переважно у цивільному одязі й тепер їх важко знайти серед місцевих мешканців. Проводяться антидиверсійні операції, росіян шукають. Місцеві жителі, які залишаються у Куп’янську та справді заважають захисникам повною мірою виконувати тактичні завдання, це переважно літні та маломобільні люди, пояснив в етері телеканалу «Еспресо» начальник МВА Андрій Беседін. За його словами, вони “фактично поставили на собі хрест”.

Відео телеканалу «Еспресо»

Про значні втрати РФ у Куп’янську президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Пасажирський поїзд №73 Харків-Перемишль вночі здійснив аварійну зупинку у Фастівському районі Київської області. За даними джерел «Дзеркала тижня», в районі села Калинівка сталася детонація боєприпасів під час їхнього перевезення залізницею. Як повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, пошкодження залізничної інфраструктури сталося «у зв’язку з надзвичайною подією». Було організовано трансфер пасажирів поїзда №73 до Києва: першої частини автобусом, решти згодом – поїздом, який вирушив далі зміненим маршрутом. Три жінки зазнали гострої реакції на стрес. До Перемишля поїзд №73 вирушив близько 4-ї години ранку.

Відео: голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський

Про можливі затримки до двох-трьох годин поїздів, які пустили в об’їзд пошкодженої ділянки, попередили в “Укрзалізниці”.

До можливих нових обстрілів енергетичної інфраструктури цієї осені та взимку Харків готується «дуже серйозно», запевнив в етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов. За його словами, мерія прораховує різні сценарії та відповідно до них готує плани дій. Також різні сценарії міськрада опрацьовує, зокрема, щодо опалювального сезону.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне:

