Новости Харькова — главное за 15 сентября: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:30
В Харькове пылало предприятие – спасатели показали фото последствий
О пожаре на территории предприятия в Харькове сотрудникам облуправления ГСЧС сообщили в 21:41.
Пожар начался в двухэтажном здании на территории частного предприятия в Немышлянском районе, уточнили спасатели.
«Огонь охватил площадь около 100 кв. Пожар удалось локализовать в 22:23 и полностью ликвидировать в 00:41», – передают в ГСЧС.
В ликвидации возгорания принимали участие два десятка спасателей и четыре единицы спецтехники ГСЧС. В результате пожара пострадавших нет. Причину возгорания еще пытаются установить.
07:05
Ночью объявляли угрозу баллистики, кружили «Шахеды»
Из-за угрозы применения баллистики накануне вечером в Харькове и области объявили воздушную тревогу. Опасность возникла для северо-востока страны, уточнили украинские защитники.
Вскоре на западе Харьковской области появились российские беспилотники. Они двигались курсом на Полтавщину.
БпЛА продолжили кружить над регионом и после полуночи. На этот раз они двигались в южную сторону области.
Отбой тревоги дали в 01:44. После этого в Харьковской области было тихо. По состоянию на 07:07 тревоги на Харьковщине нет.
Новости по теме:
