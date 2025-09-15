Live
Новости Харькова — главное за 15 сентября: как прошла ночь

Украина 07:30   15.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 15 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток  — в хронике МГ «Объектив».

07:30

В Харькове пылало предприятие – спасатели показали фото последствий

О пожаре на территории предприятия в Харькове сотрудникам облуправления ГСЧС сообщили в 21:41.

Пожар начался в двухэтажном здании на территории частного предприятия в Немышлянском районе, уточнили спасатели.

«Огонь охватил площадь около 100 кв. Пожар удалось локализовать в 22:23 и полностью ликвидировать в 00:41», – передают в ГСЧС.

В ликвидации возгорания принимали участие два десятка спасателей и четыре единицы спецтехники ГСЧС. В результате пожара пострадавших нет. Причину возгорания еще пытаются установить.

07:05

Ночью объявляли угрозу баллистики, кружили «Шахеды»

Из-за угрозы применения баллистики накануне вечером в Харькове и области объявили воздушную тревогу. Опасность возникла для северо-востока страны, уточнили украинские защитники.

Вскоре на западе Харьковской области появились российские беспилотники. Они двигались курсом на Полтавщину.

БпЛА продолжили кружить над регионом и после полуночи. На этот раз они двигались в южную сторону области.

Отбой тревоги дали в 01:44. После этого в Харьковской области было тихо. По состоянию на 07:07 тревоги на Харьковщине нет.

Читайте также: Сегодня 15 сентября: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
