Новини Харкова — головне за 15 вересня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:30
У Харкові палало підприємство – рятувальники показали фото наслідків
Про пожежу на території підприємства у Харкові співробітникам облуправління ДСНС повідомили о 21:41.
Пожежа розпочалася у двоповерховій будівлі на території приватного підприємства в Немишлянському районі, уточнили рятувальники.
“Вогонь охопив площу близько 100 м. кв. Пожежу вдалося локалізувати о 22:23 та повністю ліквідувати о 00:41″, – передають у ДСНС.
У ліквідації займання брали участь два десятки рятувальників та чотири одиниці спецтехніки ДСНС. Внаслідок пожежі постраждалих немає. Причину займання ще намагаються встановити.
07:05
Вночі оголошували загрозу балістики, кружляли “Шахеди”
Через загрозу застосування балістики напередодні увечері в Харкові та області оголосили повітряну тривогу. Загроза виникла для північного сходу країни, уточнили українські захисники.
Незабаром на заході Харківської області з’явились російські безпілотники. Вони рухалися курсом на Полтавщину.
БпЛА продовжили кружляти над регіоном і після опівночі. На цей раз вони рухалися в південну сторону області.
Відбій тривоги дали о 01:44. Після цього на Харківщині було тихо. Станом на 07:07 тривоги на Харківщині немає.
Новини за темою:
