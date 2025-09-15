Live
  • Пн 15.09.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.39

Новини Харкова — головне за 15 вересня: як минула ніч

Україна 07:30   15.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 15 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:30

У Харкові палало підприємство – рятувальники показали фото наслідків

Про пожежу на території підприємства у Харкові співробітникам облуправління ДСНС повідомили о 21:41.

Пожежа розпочалася у двоповерховій будівлі на території приватного підприємства в Немишлянському районі, уточнили рятувальники.

“Вогонь охопив площу близько 100 м. кв. Пожежу вдалося локалізувати о 22:23 та повністю ліквідувати о 00:41″, – передають у ДСНС.

У ліквідації займання брали участь два десятки рятувальників та чотири одиниці спецтехніки ДСНС. Внаслідок пожежі постраждалих немає. Причину займання ще намагаються встановити.

07:05

Вночі оголошували загрозу балістики, кружляли “Шахеди”

Через загрозу застосування балістики напередодні увечері в Харкові та області оголосили повітряну тривогу. Загроза виникла для північного сходу країни, уточнили українські захисники.

Незабаром на заході Харківської області з’явились російські безпілотники. Вони рухалися курсом на Полтавщину.

БпЛА продовжили кружляти над регіоном і після опівночі. На цей раз вони рухалися в південну сторону області.

Відбій тривоги дали о 01:44. Після цього на Харківщині було тихо. Станом на 07:07 тривоги на Харківщині немає.

Читайте також: Сьогодні 15 вересня: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Окупант стверджують, що просунулися у Куп’янську – аналіз ISW
Окупант стверджують, що просунулися у Куп’янську – аналіз ISW
15.09.2025, 07:49
Новини Харкова — головне за 15 вересня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 15 вересня: як минула ніч
15.09.2025, 07:30
У Харкові палало підприємство – рятувальники показали фото наслідків
У Харкові палало підприємство – рятувальники показали фото наслідків
15.09.2025, 07:25
Сьогодні 15 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 вересня: яке свято та день в історії
15.09.2025, 06:00
Чому з Куп’янська примусово не можуть вивезти мешканців, пояснив Беседін
Чому з Куп’янська примусово не можуть вивезти мешканців, пояснив Беседін
14.09.2025, 19:08
«Певна напруга є»: Терехов закликав харків’ян бути обережними (відео)
«Певна напруга є»: Терехов закликав харків’ян бути обережними (відео)
14.09.2025, 17:18

Новини за темою:

19:48
Новини Харкова — головне за 14 вересня: поїзди запізнюються, що в Куп’янську
23:35
Головні події у Харкові та області 12 вересня: підсумки дня (відео)
22:53
Новини Харкова — головне 12 вересня: обстріли, чутки про ядерну загрозу
23:13
Головні події у Харкові та області 11 вересня: підсумки дня (відео)
22:04
Новини Харкова — головне 11 вересня: удар по медиках та поліцейських

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Новини Харкова — головне за 15 вересня: як минула ніч»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2025 в 07:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".