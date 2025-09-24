«Шахеды» выключили свет в Харькове, ДРГ в Купянске — итоги 22 сентября (видео)
Массированная атака «шахедов» по Харькову, ДРГ россиян выбивают из Купянска, школа всего в 30 км от фронта — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.
18 «Шахедов» выключили свет в Харькове
18 беспилотников типа «Герань-2» атаковали Харьков накануне вечером. Больше всего досталось Холодногорскому району. В результате налета был один пострадавший — мужчина 24 лет. В этот раз террористы целили не по многоэтажкам, а по объекту энергетической инфраструктуры.
По состоянию на утро Харьковоблэнерго информировало: из 80 тысяч абонентов, обесточенных россиянами, без электричества еще оставались 30 тысяч. В течение дня возобновили движение трамваев 20 и 1 маршрута. На других участках курсировали дополнительные автобусы.
Купянск «зачищают» от российских ДРГ
Купянск полностью находится под контролем сил обороны Украины, утверждает начальник городской военной администрации Андрей Беседин. Он отметил, что в городе продолжаются контрдиверсионные меры. Между тем, военный обозреватель Константин Машовец отметил, что командование российской 6 армии ищет возможности усилить свои части, ведущие бои к северу от Купянска. Врагу важно непрерывно давить на защитников.
Оффлайн-обучение возобновят для школьников в 30 км от фронта
Оффлайн-обучение планируется возобновить для школьников в 30 км от границы с РФ. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, как продвигается строительство подземной школы в Дергачах. Когда строительство завершат, возможность учиться оффлайн и в смешанном формате получат 1,5 тысячи школьников.
