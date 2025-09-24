“Шахеди” вимкнули світло у Харкові, ДРГ у Куп’янську – підсумки 22 вересня 📹

Live
Оригінально 23:12   24.09.2025
Оксана Якушко
Масована атака “шахедів” по Харкову, ДРГ росіян вибивають із Куп’янська, школа всього за 30 км від фронту – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини дня. 

18 «Шахедів» вимкнули світло у Харкові

18 безпілотників типу «Герань-2» атакували Харків напередодні ввечері. Найбільше дісталося Холодногірському району. Внаслідок нальоту був один постраждалий – чоловік 24 років. Цього разу терористи цілили не по багатоповерхівках, а по об’єкту енергетичної інфраструктури.

Станом на ранок Харківобленерго інформувало: з 80 тисяч абонентів, яких знеструмили росіяни, без електрики ще залишалися 30 тисяч. Протягом дня відновили рух трамваїв 20 та 1 маршрутів. На інших ділянках курсували додаткові автобуси.

Куп’янськ “зачищають” від російських ДРГ

Куп’янськ повністю знаходиться під контролем Сил оборони України, стверджує начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін. Він відзначив, що в місті продовжуються контрдиверсійні заходи. Тим часом військовий оглядач Костянтин Машовець відзначив, що командування російської шостої армії шукає можливості посилити свої частини, які ведуть бої на північ від Куп’янська. Ворогу важливо безперервно тиснути на оборонців.

Офлайн-навчання відновлять для школярів за 30 км від фронту

Офлайн-навчання планують відновити для школярів у 30 км від кордону з РФ. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, як просувається будівництво підземної школи в Дергачах. Коли будівництво завершать, можливість вчитися офлайн і в змішаному форматі отримають 1,5 тисячі школярів.

Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне:

Автор: Оксана Якушко
