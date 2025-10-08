РФ обстреляла электричку, сотрудник вуза Харькова славил РФ — итоги 8 октября

РФ ударила по электричке «Смерчем», Сад Шевченко готовят к зиме, в Харькове всем вернули электричество — МГ «Объектив» напоминает главные новости 8 октября.

<br />

Россияне обстреляли Дергачи кассетными боеприпасами из РСЗО «Смерч» около 10 утра. Ранения получил мужчина 72 лет. Досталось в результате «прилетов» электричке, двигавшейся из Слатино в Харьков. В вагонах вылетели окна, обломки повредили обшивку.

Харьков снова со светом. Электричество исчезло в части нескольких районов после двух ночных массированных ударов российских БпЛА. «Налеты» были на Новобаварский и Немышлянский районы.

СБУ и Нацполиция задержали в Харькове админа телеграмм-канала, публиковавшего фейки российской пропаганды, а также «инструкции», как препятствовать работникам ТЦК. Параллельно с этой деятельностью админ работал в одном из ведущих университетов Харькова.

Сад Шевченко в Харькове готовится к зиме. Из клумб и вазонов убирают однолетние растения, чтобы предотвратить распространение вредителей и болезней. Выкопавшие цветы не будут выбрасывать. Их пересадят в теплице, где еще и размножат черенкованием.

Также МГ «Объектив» сообщала сегодня о следующем: