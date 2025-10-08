РФ обстреляла электричку, сотрудник вуза Харькова славил РФ — итоги 8 октября
РФ ударила по электричке «Смерчем», Сад Шевченко готовят к зиме, в Харькове всем вернули электричество — МГ «Объектив» напоминает главные новости 8 октября.
Обстрелом зацепило электропоезд «Слатино – Харьков»
Россияне обстреляли Дергачи кассетными боеприпасами из РСЗО «Смерч» около 10 утра. Ранения получил мужчина 72 лет. Досталось в результате «прилетов» электричке, двигавшейся из Слатино в Харьков. В вагонах вылетели окна, обломки повредили обшивку.
Энергетики работали круглосуточно – Харьков снова со светом
Харьков снова со светом. Электричество исчезло в части нескольких районов после двух ночных массированных ударов российских БпЛА. «Налеты» были на Новобаварский и Немышлянский районы.
СБУ задержала админа телеграмм-канала, любящего российскую пропаганду
СБУ и Нацполиция задержали в Харькове админа телеграмм-канала, публиковавшего фейки российской пропаганды, а также «инструкции», как препятствовать работникам ТЦК. Параллельно с этой деятельностью админ работал в одном из ведущих университетов Харькова.
В Харькове разбирают клумбы перед зимой
Сад Шевченко в Харькове готовится к зиме. Из клумб и вазонов убирают однолетние растения, чтобы предотвратить распространение вредителей и болезней. Выкопавшие цветы не будут выбрасывать. Их пересадят в теплице, где еще и размножат черенкованием.
Также МГ «Объектив» сообщала сегодня о следующем:
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Происшествия, Харьков; Теги: електрика, итоги, итоги дня, рф, Харьков, электричка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ обстреляла электричку, сотрудник вуза Харькова славил РФ — итоги 8 октября»; из категории Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 октября 2025 в 23:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ ударила по электричке «Смерчем», Сад Шевченко готовят к зиме, в Харькове всем вернули электричество — МГ «Объектив» напоминает главные новости 8 октября. ".