РФ обстреляла электричку, сотрудник вуза Харькова славил РФ — итоги 8 октября

08.10.2025
Оксана Якушко
РФ обстреляла электричку, сотрудник вуза Харькова славил РФ — итоги 8 октября

РФ ударила по электричке «Смерчем», Сад Шевченко готовят к зиме, в Харькове всем вернули электричество — МГ «Объектив» напоминает главные новости 8 октября. 

Обстрелом зацепило электропоезд «Слатино – Харьков»

Россияне обстреляли Дергачи кассетными боеприпасами из РСЗО «Смерч» около 10 утра. Ранения получил мужчина 72 лет. Досталось в результате «прилетов» электричке, двигавшейся из Слатино в Харьков. В вагонах вылетели окна, обломки повредили обшивку.

Энергетики работали круглосуточно – Харьков снова со светом

Харьков снова со светом. Электричество исчезло в части нескольких районов после двух ночных массированных ударов российских БпЛА. «Налеты» были на Новобаварский и Немышлянский районы.

СБУ задержала админа телеграмм-канала, любящего российскую пропаганду 

СБУ и Нацполиция задержали в Харькове админа телеграмм-канала, публиковавшего фейки российской пропаганды, а также «инструкции», как препятствовать работникам ТЦК. Параллельно с этой деятельностью админ работал в одном из ведущих университетов Харькова.

В Харькове разбирают клумбы перед зимой

Сад Шевченко в Харькове готовится к зиме. Из клумб и вазонов убирают однолетние растения, чтобы предотвратить распространение вредителей и болезней. Выкопавшие цветы не будут выбрасывать. Их пересадят в теплице, где еще и размножат черенкованием.

Также МГ «Объектив» сообщала сегодня о следующем: 

  1. Укрытие для преодоления детских страхов обустроили в Харькове — детали (видео)
  2. Многочисленные попадания в дом в Харькове: на каком этапе восстановление 📷
  3. Похолодание и дожди: чего ожидать от погоды на Харьковщине в ближайшие дни
Автор: Оксана Якушко
